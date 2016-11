Schnell trainieren: Express-Workout mit Kurzhanteln

Auf die Plätze, fertig, stark! Diese 8 simplen Übungen mit Kurzhanteln machen Sie im Eiltempo von Kopf bis Fuß fit

Effizient trainieren mit Kurzhanteln

Die häufigste Ausrede für Faule: "Mir fehlt einfach die Zeit fürs Training." Doch damit ist jetzt Schluss! Krafttraining ist auch ohne großen zeitlichen Aufwand möglich – mit unserem Express-Workout genügen schon 5 Minuten am Tag, idealerweise 5-mal pro Woche. Haben Sie 10 oder 15 Minuten Zeit, reichen sogar 3 bis 4 Einheiten. Wichtig: Fordern Sie auch in der kurzen Zeit immer den ganzen Körper, damit möglichst viele Muskeln beansprucht werden! Und trotz Zeitnot das Aufwärmen nicht vergessen: 30 Sekunden Seilspringen oder Kniehebeläufe auf der Stelle. Worauf warten Sie noch? Sie wollen doch keine Zeit verlieren! Unser Workoutomat unten hilft bei der Trainingsplanung.

Fürs perfekte Feintuning: einfach Fitness-Niveau, vorhandene Hilfsmittel und verfügbare Zeit festlegen und das optimale Workout ermitteln – Auf geht’s!

1. Stufe: 15 Minuten

Die Zeit drängt? Okay, hier kommt das Minimalprogramm. Warm-up muss trotzdem sein: 3 Minuten seilspringen. Dann absolvieren Sie die Übungen ohne Pause hintereinander weg, in der Reihenfolge 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. So werden nie ähnliche Muskeln nacheinander gefordert.

2. Stufe: 30 Minuten

Mittelstufe. Sie machen den Kraftzirkel 2-mal, alle Übungen in der angegebenen Reihenfolge, und pausieren zwischen den Übungen jeweils

20 Sekunden. Nach dem 1. Durchgang gehen Sie zusätzlich in den Unter-armstütz, solange Sie es durchhalten – das ist der Extrakick für den Rumpf.

3. Stufe: 50 Minuten

Vollversion. Zirkel nach dem Warm-up durchlaufen wie bei Stufe 1. 1 Minute in den Unterarmstütz, noch mal den Zirkel in der normalen Reihenfolge absolvieren. Zwischen den Übungen 20 Sekunden pausieren. Wieder 1 Minute Unterarmstütz. Abschließend den Zirkel wie in Stufe 1.

Intensität regulieren

Wie auf Knopfdruck lässt sich der Schwierigkeitsgrad für jede der Übungen individuell einstellen (+ = schwerer, – = leichter).

Anweisungen und Details finden Sie stets unter der jeweiligen Übungsbeschreibung ("Option 1").

Hilfsmittel

Trainingsgeräte deaktivieren Standardmäßig wird das Programm mit Workout-Tools abgespult. Sie können alle verwendeten Hilfsmittel aber auch ausschalten oder ersetzen. Wie Sie dabei im Detail vorgehen, erfahren Sie jeweils unter "Option 2".