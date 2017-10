Schnell mal 100 Kalorien verbrennen – mit diesen 5 Übungen klappt's am besten

© Makatserchyk / Shutterstock.com

Fatburning in nur 9 Minuten: mit Burpees

Burpees – was fast schon niedlich klingt, ist in Wahrheit tierisch anstrengend und genau deswegen super geeignet, um innerhalb kürzester Zeit 100 Kalorien zu verbrennen. Und so funktioniert's: Burpees sind eine Eigengewichtsübung mit einer Kombination aus Liegestützen und Sprüngen in direkter Reihenfolge. Springen Sie aus dem schulterbreiten Stand explosiv nach oben und schwingen die Arme dabei Richtung Decke. Nach der Landung gehen Sie fließend in den Liegestütz über. Wichtig dabei: tief runter gehen! Anschließend drücken Sie sich aus den Armen wieder hoch und ziehen die Beine mit Schwung Richtung Brust, um danach wieder zurück in den Stand zu kommen.

Diese Fatburner Übung ist schweißtreibend, aber effektiv. Nach 9 Minuten (ohne Pause) haben sie bereits rund 100 Kalorien verbrannt. Dabei variiert die Zahl der Wiederholungen zwischen 100 und 130 Burpees je nach Fitnesslevel. Besonders für Anfänger sind Pausen extrem wichtig, sonst macht der Kreislauf schnell schlapp.

