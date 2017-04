Mit diesen festlichen Dresscodes für jede Einladung passend gekleidet

Feiern gibt es viele: Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen. Doch wie kleidet man sich angemessen? Das steht meist auf der Einladung. Wir knacken die wichtigsten (Dress-)Codes

Besondere Anlässe, wie beispielsweise Feste, Premieren oder offizielle Einladungen, erfordern auch ein besonderes Augenmerk auf die Wahl des Outfits. Bei einigen Gelegenheiten wird der erwünschte Dresscode auf der Einladung angegeben. Dann steht da beispielsweise "White Tie", "Black Tie" oder "Cocktail" – noch nie gehört? Macht nichts. Wir erklären Ihnen, was es damit auf sich hat.

Es gibt auch Events, bei denen die Wahl der festlichen Kleidung dem Gast selbst überlassen wird. Dabei lautet die Faustregel: Je offizieller oder auch wichtiger ein Anlass ist, umso förmlicher sollte auch das Outfit ausgewählt werden.

Wer sich bei der Kleiderwahl unsicher ist, fragt am besten rechtzeitig vorab die Gastgeber. So können Sie am einfachsten vermeiden, over- oder underdressed zu erscheinen. Denn nichts ist ärgerlicher, als sich bei einem tollen Ereignis unwohl zu fühlen, weil man mit dem eigenen Outfit unzufrieden ist. Außerdem sollten sich Paare stets in ihrer festlichen Kleidung abstimmen, sodass weder die Dame noch der Herr den Partner beziehungsweise die Partnerin in Sachen Kleiderwahl in den Schatten stellt.

