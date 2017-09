Perfekte Handarbeit: Die 7 goldenen Regeln des Fingerns

Fingern heißt nicht zwingend den oder die Finger in sie einzuführen. Manche Frauen mögen es nicht gleich oder überhaupt mit der Hand penetriert zu werden und können sich viel besser fallen lassen, wenn man sich lediglich ihren Schamlippen, ihrer Klitoris oder dem Eingang ihrer Vagina widmet. Ob die Frau Lust darauf hat, Ihren Finger in sich aufzunehmen, merken Sie ziemlich schnell. Beispielsweise, indem sie ihre Schenkel weiter öffnet oder Ihre Hand eigenständig zu ihrem Scheideneingang dirigiert.

Sorry, das wir es noch einmal explizit erwähnen, aber gepflegte Finger und Fingernägel sind einfach Grundvoraussetzung, um der Lady ein gutes Gefühl zu geben. Keine Frau lässt sich gern von schmuddeligen, ungepflegten Händen oder langen, scharfkantigen Fingernägeln berühren. Schon gar nicht an ihrer heiligsten Stelle.

Was wir bei unserer Recherche festgestellt haben: Wer es schafft, allein mit den Fingern eine Frau um den Verstand zu bringen, kämpft sich damit auf den goldenen Thron ihrer versautesten Phantasien. Schließlich hat das Fingern gegenüber klassischem Geschlechtsverkehr den entscheidenden Vorteil, dass es quasi überall geht. Die Hand mal eben im dunklen Kino in ihrem Höschen verschwinden zu lassen ist nicht nur unkompliziert, sondern vor allem auch eine ziemlich verdorbene Angelegenheit. Zweite Erkenntnis: Es kommt nicht in erster Linie auf eine besonders ausgefuchste Technik an; manchmal sind es auch der Ort oder die Umstände, die den Sex mit dem Finger zu etwas so Besonderem machen.

Dabei gibt es kaum etwas, das Frauen so scharf macht wie ein Mann, der seine Finger richtig einzusetzen versteht. Inzwischen dürfte bei allen angekommen sein, das "reinstecken und umrühren" nicht das Non plus ultra ist und Rubbeln allein keine Lady glücklich macht. Ein guter Handjob zwischen den Schenkeln einer Frau gehört – genauso wie der Cunnilingus – tatsächlich zur Königsklasse.

Zartes Sensibelchen: Keine Körperstelle verfügt über so viele Nervenenden wie die Klitoris © g-stockstudio / Shutterstock.com

Regel Nr. 3: Immer schön geschmeidig bleiben

Nichts ist so unangenehm wie ein staubtrockener Finger zwischen den Schamlippen einer Frau. Keine Körperstelle verfügt über so viele Nervenenden wie die Klitoris. Um es in Zahlen auszudrücken: Mit bis zu 8000 Nerven sind es doppelt so viele wie beim Penis. Sie haben es hier demnach mit einer echt sensiblen Stelle zu tun. Bevor Sie also vorsichtig ihre Schamlippen teilen, sorgen Sie für genügend Feuchtigkeit. Ist Ihre Liebste bereits feucht, genügt es meist, ein wenig ihrer Scheidenflüssigkeit mit dem Finger auf der Klitoris zu verteilen. Sie können den Finger natürlich auch mit Ihrem Speichel anfeuchten. Nur bitte machen Sie's nicht wie in einigen Pornos: Spucken Sie ihr niemals direkt zwischen die Beine! Das ist echt und ehrlich unterste Schublade.

Regel Nr. 4: Für mehr Gleichberechtigung

Ähnlich wie beim klassischen Geschlechtsverkehr kommen viele Frauen nicht allein durch die Stimulation ihrer Vagina zum Orgasmus. Vernachlässigen Sie daher nicht den Rest, wenn Sie mit Ihren Fingern in ihr verschwunden sind. Eine gängige Variante ist, mit dem Daumen ihren Kitzler zu massieren, während Zeige- und Mittelfinger in ihrer Vagina stecken.

Probieren Sie doch mal folgende Variante: Sie nehmen hinter ihr Platz, Ihre Partnerin sitzt mit gespreizten Schenkeln zwischen Ihren Beinen, so dass Sie ihre Vagina bequem erreichen können. Zeige- und Mittelfinger leicht krümmen und von oben in sie eindringen. Ihr Handballen dürfte sich dabei auf Höhe ihrer Klitoris befinden. Damit üben Sie nun großflächig und in langsam kreisenden Bewegungen großflächig Druck auf Schamlippen und Klitoris aus, während Sie mit den Fingern ihren G-Punkt reizen.

Regel Nr. 5: Sie sind nicht ihr Onkel Doktor!

Manche Männer mutieren beim Fingerspiel aus unerklärlichen Gründen zum Hobby-Gynäkologen und hocken mit hochkonzentriertem Blick zwischen den Schenkeln der Frau. Das sieht nicht nur seltsam aus, sondern ist auch für die Frau höchst unangenehm.