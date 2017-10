Männerfrisuren 2018: Diese 12 Schnitte sind jetzt Trend

Trendfrisur für Männer: Oldschool Wet-Look

Was sag’ ich meinem Friseur? Verlangen Sie einen klassischen Herrenschnitt, mit ca. 10cm langen Haaren am Oberkopf, die Seiten werden mit etwa 4cm ein wenig kürzer getrimmt.

Wie style ich’s? Das wichtigste zuerst: Das Styling ist aufwendiger als es aussieht und nein, man kann die Haare nicht einfach nass machen – das trocknet schließlich wieder. Stattdessen lieber so vorgehen: Das Deckhaar mit einem Glätteisen strähnenweise plätten, einen Klecks Haargel in die Handflächen geben, verreiben und die Haare eng an den Kopf streichen. Wichtig: Keine ölhaltigen Produkte wie Wachs verwenden, sonst sieht’s mehr nach Fett-Look als nach Wet-Look aus. Wer will, geht noch mit einem grobzinkigen Kamm durch.

Wann muss ich zum Nachschneiden? Streng nach hinten gegeltes Haar kaschiert einen rausgewachsenen Schnitt für ein paar Wochen. Spätestens nach 2 Monaten sollte die Frisur trotzdem wieder in Form gebracht werden.