Muskel-Frühstück: 30 Frühstücks-Rezepte, für einen optimalen Start in den Tag

Das erste, was ein Mann lernen muss, wenn er sein Elternhaus verlässt und fortan für sich selbst sorgt, ist die Zubereitung eines Spiegeleis. Damit kommt er so lange aus, bis er um ein Weibchen werben will. Dann muss er sein Repertoire er­weitern. Wir empfehlen dafür Omelettes: am besten dieses hier

Zutaten für2 Portion(en) 6 mittelgroße(s) Ei(er)

1 Prise Salz

20 ml Wasser

20 ml Milch

1 Kugel Mozzarella

1 mittelgroße(s) Zwiebel(n) (in Ringe oder Würfel geschnitten)

6 Scheiben Bacon

20 g Butter

3 mittelgroße(s) Frühlingszwiebel(n) Zubereitung Bacon-Omelette Milch, Eier, Wasser, Salz und Pfeffer locker verquirlen. Bacon fettfrei knusprig anbraten, dann beiseite stellen. Mozzarella in Würfel, Frühlingszwiebel in Ringe schneiden. Butter in die Pfanne geben, und gut verteilen. Eiermasse in die Pfanne geben und etwas anbacken lassen, dann Zwiebeln und Mozzarella-Würfel oben drauf legen und bei mittlerer Hitze “mitbrutzeln” lassen. Wenn die Eiermasse gestockt ist, Omelette wenden und auf der anderen Seite nochmals 30 Sekunden anbraten. Den knusprigen Bacon nun auf die linke Seite des Omelettes geben und die klein geschnittenen Frühlingszwiebeln darüber streuen, dann die rechte Seite umklappen, fertig.