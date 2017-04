11 eindeutige Anzeichen dafür, dass eine Frau fremdgeht

Ansprechen oder Schweigen: So gehen Sie mit dem Verdacht um

Sie haben Ihre Partnerin bei mehreren Anzeichen ertappt? Dann sollten Sie handeln. "Ein erwachsener Umgang mit einem Verdacht ist auf jeden Fall das Ansprechen. Es zu verschweigen, schürt Zweifel und Groll und bringt das Paar nicht voran. Idealerweise haben Sie ein ehrliches Interesse daran herauszufinden, was die Motivation der Frau ist und worum es ihr wirklich geht. Anstatt sie zu 'verhören' (Wie? Wann? Wie oft? Wie lange? Mit wem?) ist es sinnvoller, ihr wirklich zuzuhören (Warum? Was hast du gefühlt? Was fehlt dir?)", erklärt Liebescoach Mittermaier. Sie müssen sich keine Sorge machen, dass die Liebste Sie für extrem eifersüchtig hält. Das könnte Sie Ihnen lediglich vorwerfen, wenn Sie hinter Ihrem Rücken auf Spurensuche gehen. Wenn Sie beispielsweise einen Detektiv engagieren oder in ihrem Handy schnüffeln. "Das ist ein NoGo, weil wir auch in einer Beziehung das Recht auf Privatsphäre haben. Auch unter diesen Umständen. Das Handy zu durchsuchen treibt das Paar weiter auseinander. Denn hier folgt ein Vertrauensbruch auf einen Vertrauensbruch. Das zerschlägt unnötig viel Geschirr", so Mittermaier. "Ist Ihnen die Beziehung wirklich wichtig, unterdrücken Sie den Impuls, ihr nachzuschnüffeln und sprechen Sie sie offen darauf an", rät der Coach.

