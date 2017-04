Guacamole & Co.: Gesunde Grillsaucen selber machen

Tzatziki: Schnell gemacht und saulecker! © LiliGraphie / Shutterstock.com

5. Gesundes Tzatziki-Rezept

Der Knoblauch-Dip enthält kaum Kohlenhydrate und nur wenig Fett (94 kcal pro 100 g). Aber die angebotenen Fertigprodukte werden oft mit Aromastoffen versehen. Für gesünderen Tzatziki verrühren Sie einfach 2 gehackte Knoblauchzehen, ½ geraspelte Gurke und 2 Esslöffel Olivenöl in 500 Gramm fettarmem Jogurt. 1/2 Bund Dill hacken und dazugeben. Zum Schluss noch mit einem Schuss Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken, fertig.

6. Knoblauch-Sauce selbermachen: Aioli

Die Knobi-Sauce besteht im Original nur aus zwei Zutaten – in fertigen Produkten sind es hingegen gerne mal 13 – und die haben es in sich: stattliche 234 kcal pro 100 g kommen da gut und gerne mal zusammen! Besser: Aioli einfach selber machen! Dazu brauchen Sie nur 1 (sehr frisches!) Eigelb, 200 ml Olivenöl, 2 bis 3 Knoblauchzehen sowie Salz und Pfeffer.

>>> So grillen Sie das perfekte Rinderfilet

Und so geht’s: Eigelb verquirlen, salzen und pfeffern. Olivenöl unter ständigem Rühren unter das Eigelb schlagen: Erst tröpfchenweise hinzugeben, dann stetig mehr beimengen, so dass eine Mayo entsteht. Knoblauch direkt in die entstandene Paste pressen und alles gut verrühren. Wer seine selbst gemachte Aioli noch verfeinern will, kann z.B. ½ TL Senf sowie einen Spritzer Zitronensaft hinzugeben.