Selected Homme: Gewinnen Sie eine stylische Lederjacke

Zeitloser Look mit schlichtem Design – das ist die Bikerjacke aus stylischem Lammleder von SELECTED HOMME

Die drei Linien IDENTITY, HERITAGE und INDIGO und des skandinavischen Labels sprechen den modernen, stylishen Mann von heute an – so unterschiedlich sie auch sein mögen: In jeder Saison illustriert SELECTED HOMME ein scharfes Gespür für Mode und Zeitgeist. SELECTED HOMME bleibt seinen skandinavischen Wurzeln treu, die sich in den zeitlosen und hochwertigen Styles der Marke manifestieren.