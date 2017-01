Gute Vorsätze einhalten? So klappt's garantiert!

Um Ihr Krafttraining durchzuhalten, sollten Sie sich regelmäßig belohnen © Dusan Petkovic / Shutterstock.com

Machen Sie Notfallpläne

Sich jeden Tag an einen Low-Carb-Ernährungsplan zu halten, funktioniert meist nur so lange bis der eigene Geburtstag ins Haus steht. Wenn Sie einmalsündigen, heißt das aber noch lange nicht, dass damit Ihr Ziel gescheitert ist. Sie brauchen vielmehr Notfallpläne, die klar festlegen, wie Sie jetzt damit umgehen. Halten Sie sich beispielsweise beim Ausgehen mit Kumpels nicht an Ihren Ernährungsplan, steht am nächsten Morgen automatisch eine intensive HIIT-Session auf dem Programm. Generell gilt: Wer sich eher an grundsätzliche Ernährungsrichtlinien als an strikte Diäten hält, kann mit Ausrutschern besser umgehen und trotzdem seine guten Vorsätze oder Ziele einhalten.

Denken Sie an die kleinen Dinge

Wird die Bauch-weg-Routine im Fitnessstudio langweilig, brauchen Sie neuen Ansporn. Wenn Sie an kleine, sofortige Belohnungen (statt an das Hauptziel) denken, bleiben Sie bei Ihren Vorsätze, behauptet eine Studie der University of Michigan. Jemand, der sein Workout als Schlüssel zur Verbesserung seiner täglichen Lebensqualität ansieht, bleibt wesentlich länger am Ball (33 %) als jemand, der sich nur auf das Überziel "Abnehmen" fokussiert. Falls Sie sich trotzdem jeden Tag erneut widerwillig ins Fitnessstudio schleppen müssen, haben wir einen Psycho-Trick für Sie: Dabei müssen Sie 2 Aktivitäten so bündeln, dass Sie auch die weniger beliebte durchziehen. Beispiel: Sie schauen Ihre Lieblingsserie nur an Tagen, an denen Sie auch im Fitnessstudio waren. Solche Tricks helfen, den Hintern trotzdem hochzubekommen.

Wählen Sie eine Belohnung

Belohnen Sie sich regelmäßig. Beispielsweise, wenn Sie nach 1 bis 2 Monaten ein Teilziel erreicht haben. Aber auch eine Reise oder eine große Anschaffung (das Bike, das Sie schon immer haben wollten) am Ende Ihres Zielweges wirken Wunder. Aber: Wählen Sie als Belohnung nicht das totale Gegenteil Ihres Ziels. Heißt: 1 Tag Fast-Food-Party ist keine gelungene Belohnung fürs Durchalten einer gesunden Ernährungsweise. Belohnungen, die Ihre Ziele fördern, sind natürlich die effektivsten Belohnungen (die neuen Laufschuhe, der sportliche Wochenendtrip).

Viel Erfolg! Wir sind uns sicher: Sie packen das!