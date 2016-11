Kopfbedeckung: Hut und Mütze für den Mann

Der Pork Pie: Seinen Namen verdankt er der Ähnlichkeit mit Schweinepastete (engl. Pork Pie). Charakteristisch sind das flache, tellerförmige Kopfteil und die schmale Krempe, die in manchen Modellen leicht nach oben gebogen ist. In der Musikwelt etablierte sich der Hut mit der umgebogenen Krempe dank Ska-Bands wie The Specials in den 1970er Jahren. Mittlerweile ist er bei Musikern aller Richtungen beliebt, egal ob aus der Ska-, Soul-, Techno-, Jazz- oder Blues-Szene.

Ein Hut gehört in jeden hippen Kleiderschrank. Bei der großen Auswahl an Modellen fällt die Wahl nicht immer leicht. Kleine Entscheidungshilfe: Hauptsache er steht Ihnen und passt zum jeweiligen Outfit.

Pudelmütze: Gestrickte Mütze mit Bommel, der als runde Stoffkugel entweder direkt an die Oberseite angenäht oder an einer Kordel befestigt ist.

Beanie : Strickmütze, deren Name aus der englischen Umgangssprache abgeleitet wurde: "Beanie" bedeutet "Kopf". Sehr stylisch sind Modelle mit viel Stoff am Hinterkopf.

Klassische Strickmütze: Die klassische Strickmütze liegt eng am Kopf an und hat wahlweise eine umschlagbare Krempe. Es gibt sie aus unterschiedlichen Materialen wie Baumwolle oder verschiedenen Wollqualitäten.

Gatsby/ Newsboy Cap : Eine Kombination aus Ballon- und Schirmmütze mit vernähtem, weniger ausgeprägtem Schirm. Die Newsboy-Mütze wurde nach den Zeitungsjungen benannt, die diese Arbeiter-Schirmmützen in den 1920ern trugen. Für ihre Rolle in der Verfilmung des berühmten F.S. Fitzgerald Romans "Der große Gatsby" gab's den zweiten Spitznamen.

Schirmmützen gibt es in unzähligen Variationen. Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich in der Länge des Schirms sowie der Ausprägung der Kappe – hier die Übersicht, welche Mützenform sich hinter welchem Namen verbirgt.

3. Welche Form passt zu mir?

Welche Kopfbedeckung zu Ihnen passt hängt von verschiedenen Faktoren ab, nämlich Gesichtsform, Kopfform, Körperbau und natürlich ihrer individuelle Vorliebe.

Welche Kopfbedeckung passt zu meiner Gesichtsform?

Ovale Gesichtsform: Am breitesten ist ihr Gesicht auf Höhe der Wangenknochen. Kinn und Stirn sind gleichlang und gleichmäßig gerundet. Gratulation, Sie können alles tragen!

Rundes Gesicht: Länge und Breite ihres Gesichts sind identisch. Die Wangenpartie ist besonders ausgeprägt. Hutmodelle mit hoher Krone und breiter Krempe strecken das Gesicht optisch!

Kantiges Gesicht: Stirn und Unterkiefer sind besonders markant und eher kantig. Runde Formen lockern harte Konturen hervorragend auf!

Herzförmiges Gesicht: Sie haben eine breite Stirn und ein schmal zusammenlaufendes Kinn. Nicht allzu hohe Hüte mit schmaler Krempe sind dafür perfekt!

Worauf muss man beim Kauf achten?

Achten Sie darauf, dass der Hut beim Aufsetzen nicht über die Ohren rutscht, sondern knapp darüber locker aufsitzt. Ermitteln Sie Ihre Hutgröße mit einem Maßband, das Sie einmal über Augenbrauen und Ohren um den Kopf herumführen. Der Umfang in Zentimetern ist Ihre Hutgröße.

Auch der Körperbau spielt eine Rolle

Da Sie von Kopf bis Fuß gut aussehen wollen, sollten Sie sich und Ihr Outfit inklusive Kopfbedeckung ganzheitlich betrachten. So besteht bei zierlichen, kleinen Männern die Gefahr, mit sehr großen Hüten oder Mützen an eine Spielfigur aus "Fang-den-Hut" zu erinnern. Genauso sollten große, stattliche Männer die Finger lassen von kleinen Kopfbedeckungen – denn das sieht dann leider schnell so aus, als hätten Sie versehentlich in der Kinderabteilung eingekauft. Die Proportionen müssen stimmen, dann ist der Look perfekt!