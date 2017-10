Immunsystem stärken: So pushen Sie Ihre Abwehrkräfte

Optimal sind: Natriumarmes Mineralwasser, verdünnte Fruchtsäfte, Kräuter- und Früchtetees, etwa Vitamin-C-reicher Hagebutten- und Brennesseltee aus der Apotheke. Oder wie wäre es mit einem Glas nicht zu heißem Zitronensaft täglich? Solch ein Trunk liefert nämlich Vitamin C in Hülle und Fülle.

Bei Flüssigkeitsmangel wird das Blut dick und träge. Abwehrzellen des Immunsystems, aber auch Hormone und Nährstoffe gelangen nicht mehr schnell genug an ihren Einsatzort. Deshalb sind 1,5 bis zwei Liter Wasser täglich ein Muss – ausgenommen bei Bluthochdruck und Herzschwäche. Die positive Wirkung einer guten „Wässerung“ setzt auch unmittelbar bei den Atemwegen an. „Durch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr werden die Schleimhäute feucht gehalten. Sie bleiben physiologisch intakt, die Abwehrkraft gegenüber den Krankheitserregern bleibt optimal erhalten“, erläutert Dr. Regina Heckenberger vom Pharmaunternehmen Bayer Vital in Leverkusen. Und die Biologin fügt hinzu: „Wenn man bereits erkältet ist, verliert man Flüssigkeit, die ersetzt werden muss. Darüber hinaus wird die Schleimproduktion angeregt, der Schleim verflüssigt, was dessen Ausscheiden wiederum erleichtert.“

Essentials fürs Immunsystem: Carotinoide, Flavonoide und Sulfide

Besonders wichtig für die Immunabwehr sind die sogenannten Carotinoide, Flavonoide und Sulfide. Sie regen das Wachstum der weißen Blutkörperchen (Lymphozyten) an und schützen als Antioxidantien die Zellen vor zellschädigenden freien Radikalen. Die Flavonoide der Roten Rüben, Kirschen, Pflaumen, Äpfel, Auberginen, des Rotkohls und Rotweins sorgen als Zellschutz für eine besonders gute Abwehr. Diese Biostoffe sitzen vor allem in den Randschichten von Obst, Gemüse und Vollkorngetreide – übrigens in Freilandpflanzen in größerer Zahl als in Gewächshausprodukten. Schwarzer und grüner Tee liefern ebenfalls reichlich Flavonoide. Carotinoide sind als Farbgeber in allen roten und gelben Gemüse- und Obstsorten (zum Beispiel Tomaten, Karotten, Aprikosen) und grünblättrigem Gemüse wie Spinat oder Grünkohl enthalten. Und Broccoli ist der Superstar unter den Gemüsen, was den Gehalt an Vitalstoffen anbelangt.

Knoblauch, Meerrettich und Küsse

Wer dazu täglich ein bis zwei Zehen Knoblauch ins Essen mischt, ist in der Regel ebenfalls weniger infektanfällig. Die scharfe Knolle (beziehungsweise die darin enthaltene Schwefelverbindung Alliin) desinfiziert die Schleimhäute der Atemwege, fördert die Durchblutung und hemmt außerdem Entzündungen. Ohne Geruchsfolgen bleibt dagegen der Genuss von Meerrettich. Seine ätherischen Öle desinfizieren ebenfalls die Schleimhäute. Und nach all dem Essen noch ein bisschen was Entspannendes zum Dessert: Heftiges Küssen trainiert nachweislich die Abwehrkräfte.