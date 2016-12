Smartwatch im Test: Ist die Apple Watch 2 die ultimative Sportuhr?

Die Apple Watch Series 2 ist jetzt wasserdicht und hat einen eigenen GPS-Sensor. Auch der Akku hält länger durch © Apple

Laufen mit der Apple Watch 2

Die Apple Watch 2 hat einen eingebauten GPS-Chip, Sie können also ohne iPhone laufen gehen und trotzdem Ihre Joggingstrecke aufzeichnen. Momentan funktioniert das mit der Apple-eigenen Workout-App, der Nike+-Run Club-App und Runkeeper. Für Runtastic und andere Apps muss das iPhone noch mit (was die Hersteller sicherlich bald ändern werden). Mit Apples Workout-App können Sie Ziele festlegen (Strecke, Zeit) oder einfach loslaufen. Die Datenwerte auf dem Display sind leider nicht sehr flexibel: Die App zeigt Puls, Pace, Durchschnitts-Pace, Zeit, Kalorien, und Strecke – und davon maximal 5 Datenfelder gleichzeitig. Das war’s. Für die meisten Läufer wird das sicherlich ausreichen. Die Apple Watch sagt übrigens nicht, ob eine GPS-Verbindung besteht oder wie gut diese ist. Weiß die Uhr überhaupt, wo ich bin? Anscheinend schon. Die gelaufene Strecke in der Auswertung stimmt jedes Mal exakt. Bei ungenauem GPS-Signal rechnet die Uhr offenbar hoch. Denn in der Kartenauswertung meiner Läufe sehe ich Kurven (die auch mal mitten durch ein Gebäuse gehen), wo ich eigentlich im 90-Grad-Winkel um die Ecke gelaufen bin.

Intervalltraining mit Bluetooth-Brustgurt

Wir hatten die Uhr 4 Wochen Dauertest mit mehreren 5 bis 10-Kilometer-Läufen. Ergebnis: Wenn das Armband eng anliegt ist der Herzfrequenzsensor zuverlässig. Hin und wieder gab es allerdings unerklärliche Aussetzer, die meist einige Sekunden anhielten. Im Direktvergleich mit einer Pulsuhr plus Gurt (Polar V800) lag die Herzfrequenz etwa 2-4 Schläge höher, was völlig in Ordnung ist. Die Pulsmessung am Handgelenk hat aber Nachteile: Beim Intervalltraining oder schnellen Sprints ist sie nicht zuverlässig. Abhilfe: Sie können die Apple Watch 2 direkt mit einem Bluetooth-Brustgurt koppeln. Der optische Sensor unten am Gehäuse schaltet sich dann automatisch ab und die Uhr trackt die Herzfrequenz des Gurts. Das hat im Test hervorragend funktioniert.

Pace-Messung ungenau

Etwas ungenau ist die Messung der Pace. Diese schwankt beim Laufen teilweise sehr. Und das obwohl mein Lauftempo immer relativ gleichmäßig war. In der Auswertung weichen die Rundenzeiten (pro Kilometer) daher auch von den Daten anderer Geräte ab (Bei der Polar V800 war ich beim selben Lauf häufig etwas langsamer). Gut gelöst: Pro gelaufenem Kilometer gibt’s Vibrationshinweise ans Handgelenk. Manuelle Runden nehme ich, wenn ich 2 Mal aufs Display tippe. Der Akku hält im GPS-Betrieb zwischen 4 bis 5 Stunden durch. Das reicht sogar knapp für einen Marathon. Eine ausführliche Auswertung der Läufe finden Sie nur in der Aktivitäts-App auf dem iPhone. Nachteil: Diese Daten lassen sich nicht auf andere Plattformen exportieren.

Lauf-Fazit: Für Läufer ist die Apple Watch 2 eine gute Wahl, aber nicht die beste. Ambitionierte Läufer werden individuelle Einstellungen Daten wie Höhenmeter, Schrittfrequenz, oder maximale Herzfrequenz vermissen. Einsteiger und Freizeitläufer, die der hohe Preis nicht abschreckt, bekommen zu den Smartwatch-Features einen soliden Lauftracker.