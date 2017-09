Jeans Looks: In vier Schnitten zur perfekten Jeans

Ob Oberschenkel wie ein Fußballer oder Storchenbeine: Mit unseren Tipps finden Sie garantiert die passende Form. Wir zeigen die 4 wichtigsten Schnitte im Überblick

Denim ist Rebellenstoff, Dauerbrenner und Lebensgefühl. Es gibt kaum ein Material, das in der Mode so viele Facetten bietet. Entscheidend ist, wie die Jeans geschnitten ist. Sie lieben es, wenn die Jeans so lässig auf den Hüften ihrer Liebsten sitzt und nebenbei noch ihren Hintern gekonnt in Szene setzt? Aber Sie suchen vergeblich die richtige Hose? Wir präsentieren Ihnen die 4 wichtigsten Schnitte – inklusive dem Hinweis, welche Beine in welcher Jeans am besten aussehen. Und mit unseren Zusatz-Tipps wird der nächste Jeans-Kauf garantiert zum Erfolg.