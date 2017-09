Jeans Looks: Das passt zu jeder Gelegenheit

Blue Jeans, white Shirt – Casual geht auch im Büro © BOLD Le Temps de Cerises Casual

Sneakers oder Boots am Fuß wirken modisch bequem. Für mehr Eleganz freuen sich Hemd und Hose über schicke Schnürer in passenden Farben. Lässig geht der Look auch mit Shorts: hier sind Longline-Shirt oder Hemd mit leichtem Muster gefragt.

Der Casual Chic ist auch als Smart Casual bekannt. Er ermöglicht ein lässig-seriöses Auftreten. Beispielsweise im Job. Allerdings sind die Anforderungen an den Chic unterschiedlich: ist in Medien- und Werbeberufen fast alles erlaubt, so gelten in anderen Branchen Regeln (Achtung: In einigen Berufsumfeldern – wie im Bankwesen oder in Kanzleien – ist der Look sogar bis heute ein NoGo!).

Bei der Wahl der Farbe verwenden Sie am besten schlichte Töne. Beim Schnitt sollten Sie auf einen engeren Fit zurückgreifen.

Was immer dazu passt, sind Hemden in Leinen oder klassischen, gedeckten Farben. Auch Basic-Shirts in Schwarz, Weiß, einem dunklem Grau oder Polo Shirts können den Look elegant aussehen lassen. Dazu passen Blazer oder Strick-Cardigans.

Beim Schuhwerk greifen Sie zu dunklen Loafers aus Leder, Schnürern oder weißen Sneakers – aber bitte nur, wenn es in die Branche passt. Wer es noch stilvoller mag, ergänzt seinen Look um Krawatte oder lässigen Schal und einem eleganten Gürtel.

Fazit: Die schicke Variante des Alltagslooks muss manchmal für mehr als die Shoppingtour herhalten. Mit schmalen Fits wie Slim oder Regular in dunklen Farben legen Sie bei der nächsten Gelegenheit einen stilvollen Auftritt hin.