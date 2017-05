So soll die Hose sitzen: Die 4 wichtigsten Jeans-Schnitte

Denim bietet bei Waschungen und Schnitten unendlich viele Möglichkeiten. Hier finden Sie den perfekten Jeans-Schnitt für Ihre Körperform

Denim steht für Rebellenstoff, Dauerbrenner und Lebensgefühl. Es gibt kaum ein Material, das in der Mode so viele Facetten bietet. Besonders wichtig ist natürlich, wie die Jeans geschnitten ist. Je nach Figur eignet sich der eine oder andere Jeans-Schnitt besser dazu, Sie und Ihren Körper optimal in Szene zu setzen. Da stellt sich sogleich die Frage: Welche Form ist die richtige für Sie? Wir zeigen hier die 4 wichtigsten Jeans-Schnitte im Überblick