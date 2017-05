Kurzarm: Jetzt trägt Mann Hawaiihemd!

In diesem Sommer ist der Hawaiihemd-Trend ausgerufen! Wie es das Kurzarmhemd zum It-Piece geschafft hat und was man beim Styling beachten sollte, erfahren Sie hier

Hemdgewordene Lebensphilisophie oder Symbol der Lächerlichkeit? Am Hawaiihemd scheiden sich die Geister. Für die einen ist es neben Elvis Presley, Soap Operas und Comicstrips einer der wichtigsten Träger amerikanischen Kulturguts, für die anderen die gräßlichste Geschmacksverirrung aller Zeiten.

Der Hawaiihemd-Trend ist ausgerufen

Doch seit die Modegöttin Miuccia Prada in der letzten Saison eine Reihe Kurzarmhemden in ihrer Kollektion zeigte, avancierte dieses Kleidungsstück zum absoluten It-Piece des letzten Sommers und wurde so kurzerhand in den Mode-Olymp gehoben. Das besondere an den Kurzarmhemden von Prada: Sie wurden vom in Berlin lebenden, französischen Künstler Christophe Chemin gestaltet. Das Ergebnis sind vier Hemden mit Drucken, die die Geschichte der Menschheit wie ein Remix völlig neu komponieren: Gottheit Isis küsst Elvis P., Herkules schlägt mit Hulk-Fäusten Sigmund Freud, während die Sängerin Nina Simone auf die Märtyrerin Jeanne d’Arc einboxt. Und Che Guevara reicht Pier ­Paolo Pasolini einen Oscar. Die Motive sprengen jeden historischen Rahmen.

>>> Die wichtigsten aktuellen Modetrends für Männer!