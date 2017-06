Jogging-App "Zombies, Run!" im Test: So motivieren Untote zum Lauftraining

In der Smartphone-App "Zombies, Run!" rennen Sie beim Lauftraining vor virtuellen Untoten davon. Wir sagen, was der Lauftreff mit Zombies bringt

Laufen — dafür kann ich mich nur motivieren, wenn ein Wettkampf wie die Urban Challenge ansteht. Doch selbst dann brauche ich jemanden, der mich vor sich herjagt, damit ich am Ball bleibe. Kann mich ein Fitness-Tracker langfristig motivieren? Einfach nur Läufe zu erfassen, das genügt mir nicht. Vielleicht ist "Zombies, Run!" die Lösung: Die App bindet das Tracking in eine Zombie-Story ein, bei der ich auf mehr als 200 Missionen eine Siedlung rette und das Geheimnis der Apokalypse aufdecke. Bereits 5 Millionen Nutzer rennen laut Entwickler vor Untoten weg. Profi-Mitglieder zahlen 3,19 Euro im Monat, sie können auf alle Missionen und Zusatz-Features wie Intervalltraining und Statistiken zugreifen. Für meine Zwecke genügt die Free-Version völlig.

Die Untoten passen ihr Tempo an

Mein erster Testlauf findet bei Abenddämmerung und Nieselregen statt — perfekte Horrorkulisse. Also, Kopfhörer auf und los! Schon stecke ich mittendrin. Die kehligen Laute und schlurfenden Schritte der Zombies treiben bei jedem Zusammenstoß Puls und Pace nach oben. Clever: Die Untoten passen sich dem Tempo an, so kann jeder die Verfolger abschütteln, indem er beschleunigt. Packen die Hirnfresser einen Läufer, verliert der wichtige eingesammelte Gegenstände. Die englischsprachigen Tonaufnahmen sind atmosphärisch, binden die Läufe gut in die Story ein.

