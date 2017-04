Jünger aussehen: Anti-Aging Tipps für Männer

Duhamel kultiviert einen Undone-Hairstyle, der seine Geheimratsecken jungenhaft überspielt. Etwas weniger Pomade als auf diesem Bild fänden wir allerdings noch vorteilhafter. Denn dann fallen die längeren Haare am Oberkopf noch lässiger über die kahl werdenden Stellen und lassen sie sexy erscheinen. Um den coolen Out-of-bed-Look den ganzen Tag bei zu behalten, brauchen Sie eine flexible Pomade (z.B. Baxter of California Cream Pomade) . Verreiben Sie einen münzgroßen Klecks zwischen den Händen und streichen Sie sie durchs Haar. Kurz zerzausen, dann in Ruhe lassen.

Augencreme finden Sie unmännlich? Dann sind Sie selbst schuld, wenn Sie so alt aussehen wie Sie sind © Helga Esteb / shutterstock.com

4. Benutzen Sie Augencreme – jeden Tag!

Sie tun sich einen großen Gefallen, wenn Sie morgens und abends eine Augencreme benutzen und zwar gleich nach der Reinigung und vor der Feuchtigkeitscreme (z.B. Active Eye Creme für Männer von Douglas oder Age Defender Eye Repair Anti-Aging-Augenpflege für Männerhaut von Kiehl’s). Denn die Haut unter den Augen ist die dünnste am ganzen Körper. Deswegen zeigen sich rund ums Auge auch die ersten Falten. Gern werden sie als Lachfalten verharmlost, doch schnell werden weniger attraktive 'Krähenfüße' daraus. Männer, die diese empfindliche Region regelmäßig mit Creme aufpolstern und schützen, sehen länger jung aus.

5. Behalten Sie Ihre Körperhaare unter Kontrolle

Duhamel trimmt seine Brusthaare auf ein Minimum. Zahlreiche Studien belegen: Das ist genau das, was Frauen mögen.

Wer lange jung aussehen will, sollte sämtliche Körperhaare im Blick zu behalten. Denn die Haare wuchern – außer auf dem Kopf, leider – mit den Jahren immer wilder und an ungewohnten Stellen. Schaffen Sie sich einen Vergrößerungsspiegel an. Kontrollieren Sie Ihr Gesicht. Sprießen plötzlich einzelne, extrem lange Haare aus den Augenbrauen? An der Nase? Aus den Ohren? Sie wären kein Einzelfall. Unkontrolliert hervorquellende Haare sind nicht nur das Gegenteil von sexy, es gilt auch als Zeichen beginnenden Kontrollverlusts über den eigenen Körper. Also genau das Gegenteil von dem, was Sie wollen. Aber das wird Ihnen dank unserer Tipps nicht passieren! Setzen Sie Geheimratsecken und die ersten Grauen gekonnt in Szene und starten Sie früh mit einer Geschichtshaut-Pflege, die der Ihrer Freundin nicht nachsteht – und Sie sehen lange beneidenswert jung und attraktiv aus!

