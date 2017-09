Sackstich

Am häufigsten benötigt man den Sackstich. Dieser kann in Tropfen- oder Ringform geknüpft werden. In Ringform dient er zur dauerhaften Verbindung. In Tropfenform kommt er zum Einsatz, wenn die Schlinge öfters auf und zugeknotet werden soll/muss. Die Tropfenform wird gelegt, die Ringform muss gesteckt werden.

Einsatzbereiche: