Kreuzheben: Darum sollten Sie häufiger mit der Trap-Bar trainieren

Die Trap-Bar ist auch für Shrugs sowie für den Farmer's Walk allerbestens geeignet.

Bei Deadlifts mit der Trap-Bar habe ich oftmals das Gefühl, dass ich eigentlich eine Kniebeuge mache. Da läuft was falsch, oder?

Vielleicht sollten Sie sich das Ding nicht gerade auf die Schultern legen. Okay, war nur Spaß. Keine Sorge, die Übung ist einer Kniebeuge mit zwei schweren Kurzhanteln in den Händen sehr ähnlich. Wenn Sie die Trap-Bar-Deadlifts korrekt ausführen, dann sollten Sie zur Streckung vor allem die Beine benutzen. Machen Sie also weiter wie bisher.

Ist Bankdrücken mit der Trap-Bar zu empfehlen?

Ja, auch das ist damit drin. Insbesondere Sportler mit Schulterproblemen können davon profitieren, denn das Bankdrücken mit der Trap-Bar bietet einen Vorteil: An den Griffen lässt sich das Gewicht in einer neutralen Gelenkstellung fassen. Die Innenrotation im Schultergelenk ist für viele eher ein Problem, und wenn ich die Langhantel klassisch greife, befindet sich der Arm nun einmal in der Innenrotation.

Worauf muss ich beim Kauf einer Trap-Bar achten?

Stabil sollte sie sein. Eine solide Verschweißung ist essenziell, denn die Hantel wird oftmals sehr schwer beladen. Darüber hinaus achten Sie auf Ecken und Kanten, die im Zweifel ein Verletzungsrisiko darstellen können. Damit wären Sie dann auf der sicheren Seite.

Welche Übungen sind mit dem Tool noch möglich?

Es ist auch für Shrugs sowie für den Farmer’s Walk allerbestens geeignet. Wer kreativ und geschickt ist, könnte damit etwa auch vorgeneigtes Rudern oder Ausfallschritte machen. Das hängt aber vom Modell ab: Manche Trap-Bars bieten vorn und hinten mehr Platz, das ist für Ausfallschritte nötig. Im Prinzip sind der Fantasie jedoch keinerlei Grenzen gesetzt. Wichtig nur: stets gerade bleiben!