Kürbis-Rezepte: Diese Rezepte mit Kürbis müssen Sie probieren!

Ob als Pizza-Belag, mit Hack gefüllt und überbacken oder klassisch als Suppe: Kürbisse sind ein guter Grund, sich im Herbst öfter mal an den Herd zu stellen. Hier kommen unsere besten Rezepte mit Kürbis

Ob Sie es glauben oder nicht: Früher galt Kürbis als arme Leute-Essen. Davon ist heute nichts mehr zu merken, denn Kürbis-Rezepte sind so beliebt wie nie zuvor. Nicht nur, weil sie sich Kürbisse schnell und einfach zubereiten lassen, sondern auch dank ihrer "inneren Werte": Kürbisse enthalten nämlich nur rund 25 kcal pro 100 g und kein Fett. Stattdessen warten unter der harten Schale jede Menge gesunder Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente auf Sie, wie beispielsweise Vitamin A, Beta-Carotin, Kalium, Calcium, Zink sowie pflanzliches Eisen.

>>> Diese 8 Lebensmittel enthalten mehr Eisen als ein Steak

Schon gewusst? Kürbisse findet man zwar in der Gemüse-Abteilung, aber botanisch gesehen handelt es sich bei den gelben, grünen oder orange-gestreiften Riesen um Beeren. Krass, oder!

Kürbis kaufen: So finden Sie den besten

Kürbis-Sorten gibt es viele, ungefähr 800. Welche davon Sie kaufen, hängt ganz davon ab, was sie zu Hause mit ihm anstellen wollen. Egal, für welche Sorte Sie sich entscheiden: Kaufen Sie nur Kürbisse mit einem festsitzenden, harten und verholzten Stiel oder zumindest einem Stielansatz. Ist nämlich kein Stiel(-ansatz) vorhanden, trocknet der Kürbis schnell aus und fault schneller. Die Kürbisschale sollte fest sein und frei von Druckstellen.

Kürbis-Rezepte: So schmeckt nur der Herbst

Das Besondere an Kürbis-Rezepten ist, dass wir sie nur für kurze Zeit genießen können. Denn genau wie Spargel oder Erdbeeren, handelt es sich bei Kürbis um ein Saison-Gemüse. Und die Kürbis-Saison startet nun mal leider erst im September, zieht sich aber bis in den Winter hinein. Worauf warten Sie also noch?

Kürbisse in der Küche richtig zubereiten – so geht’s

Kürbis-Suppe gehört zu den Klassikern unter den Kürbis-Rezepten. Doch die Riesen-Beeren haben kulinarisch gesehen noch viel mehr in petto: Sie können Kürbis auch braten, grillen, füllen und überbacken, kochen, einlegen, zu einem Püree verarbeiten oder sogar roh im Salat essen. Vom überbackenen Ofen-Kürbis oder knusprigen Kürbis-Chunks, bis hin zum Kürbis-Curry – Kürbis lässt sich gut kombinieren und passt fast in jedes Rezept.

>>> Herzhafte Suppen, Eintöpfe und Currys

Besonders beliebt ist der Hokkaido-Kürbis, der Allrounder unter den Speisekürbissen. Das Besondere an dieser Kürbissorte, die man in wirklich jedem Supermarkt findet: Sie können die Schale mitessen. Doch auch den Butternut, oder auch Butternuss-Kürbis genannt, können sie mit Schale verputzen. Die braucht aber relativ lange, bis sie weich wird. Er hat ein zart-nussiges, leicht buttriges Aroma und schmeckt sowohl als cremige Kürbis-Suppe, also auch gefüllt oder gebacken.

Probieren Sie doch am besten gleich mal eines unserer leckeren Kürbis-Rezepte aus. Guten Appetit.