Diese 14 Lebensmittel gehören in Ihren Einkaufswagen

Produkttest in der Kategorie: Laktosefreie Innovation

Laktose-Intoleranz gilt vielen Menschen noch immer als eine Art Mode-Erscheinung. Dabei geht's um ein durch- aus ernst zu nehmendes Problem: Knapp ein Sechstel aller Deutschen kann das Milcheiweiß Laktose nicht verdauen. Es löst bei ihnen Bauchschmerzen und Durchfall aus. Weltweit reagieren drei Viertel der Weltbevölkerung auf den Kuhmilchbestandteil negativ, größtenteils in Asien. Natürlich ist auch hier das Weglassen bereits die Lösung des Problems. Jedoch ist Laktose in viel mehr Produkten enthalten, als Sie denken, die Gefahr lauert für Betroffene oft an ganz unerwarteter Stelle.

Gerade bei verarbeiteten Produkten ist laktosefrei tatsächlich eher die Ausnahme. Selbst in Pizza, Pasta, Burgern & Co. steckt spätestens im Teig oder in der Soße irgendwann ein Milchprodukt. Doch auch an diesem Punkt arbeitet die Industrie fleißig. Neben Produkten, die von Natur aus laktosefrei sind, gibt's immer mehr Produkte, die normalerweise mit, nun aber auch in einer Version ohne Laktose produziert werden. Aus dieser Riege haben wir in den vergangenen Monaten wieder viele Testprodukte bekommen und konnten nach ausgiebigem Vergleich eins davon zum innovativsten des Jahres wählen.

Gewinner des Produktvergleichs: Königsgemüse von Iglo

Das mit dem Blubb – bei wem werden da nicht Kindheitserinnerungen wach? Nach dem veganen Rahmspinat gibt es jetzt auch das laktosefreie Königsgemüse in Rahm. Das ist fertig gewürzt und abgeschmeckt, muss nur noch im Topf oder in der Mikrowelle aufgetaut werden. Ein frisches, knackiges Gemüse gibt es oft im Eisfach; fertig gewürzt und abgeschmeckt ist es im laktosefreien Sortiment aber eine echte Innovation. Die Testjury war begeistert und hat dort tüchtig zugelangt.



Nährwerte pro 100 g: 50 Kalorien, 1,5 g Eiweiß, 5,8 g Kohlenhydrate, 2 g Fett

Preis: 400 g, um 2,60 Euro