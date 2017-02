Diese Lebensmittel enthalten mehr Eisen als ein Steak

Fleisch gehört zu den besten Eisenlieferanten. Doch auch einige pflanzliche Lebensmittel weisen einen stattlichen Eisengehalt auf und müssen sich damit nicht hinter Steak & Co. verstecken

Rotes Fleisch gilt als DER Top-Eisenlieferant schlechthin. Ein Steak (150 Gramm) liefert allein 3,2 Milligramm des lebenswichtigen Spurenelements, welches wir täglich mit der Nahrung aufnehmen müssen. Noch besser: Innereien, denn Leber, Niere und Herz von Rind, Kalb & Co. erreichen Spitzenwerte von bis zu 17 Milligramm pro 100 Gramm. Eisen ist unter anderem Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin und für den Sauerstofftransport im Körper verantwortlich. In den Muskeln wird das Eisen wiederum durch Myoglobin gebunden und versorgt die Muskulatur so mit Sauerstoff, was besonders für Sportler wichtig ist.

>>> So beugen Sportler einem Eisenmangel vor

Eisen aus tierischen Lebensmitteln hat eine gute Bioverfügbarkei und kann daher von unserem Körper 3-mal besser aufgenommen werden als pflanzliches Eisen. Doch auch pflanzliche Lebensmittel liefern viel Eisen, wir können es nur nicht ganz so gut verwerten. Allerdings leiden Vegetarier und Veganer nicht häufiger an einem Eisenmangel als Fleischesser. Der Trick: Essen Sie pflanzliche Eisenlieferanten immer zusammen mit fördernden Substanzen, wie Vitamin C, welches die Eisenaufnahme verbessert. In der Praxis bedeutet das: Trinken Sie ein Glas Orangensaft zu Ihren pflanzlichen Eisenlieferanten (siehe unten) oder kombinieren Sie Vitamin C-reiches Gemüse oder Obst in der Mahlzeit. Es muss also niemand jeden Tag ein Steak oder gar Innereien essen, zumal der Verzehr von zu viel rotem Fleisch das Krebsrisiko erhöhen soll.



Diese Lebensmittel sind rein pflanzlich und enthalten pro Portion mehr Eisen als ein Steak:

1. Eisenlieferant: Haferflocken (4,3 mg pro Portion von 80 g)