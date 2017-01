Dank dieser 7 Lebensmittel werden Sie heute Nacht gut schlafen

Sie haben Probleme einzuschlafen? Mit der richtigen Ernährung lässt es sich ganz leicht besser schlafen. Diese 7 Lebensmittel wirken wie eine Schlaftablette – schmecken aber viel besser

Rund 24 Jahre und 4 Monate unseres Lebens verbringen wir im Durchschnitt mit Schlafen. Unser Gehirn verarbeitet nachts nicht nur die Dinge, die tagsüber so passiert sind – nein, guter Schlaf ist auch die Voraussetzung um am nächsten Morgen energiegeladen in den Tag zu starten. Rund ein Drittel der Deutschen leidet allerdings unter Schlafstörungen. Zu Schlaftabletten müssen Sie nun aber nicht gleich greifen, denn in Ihrem Kühl- und Vorratsschrank befinden sich jede Menge natürlicher Schlafmittel.

Mit diesen 7 Lebensmitteln werden Sie heute Nacht gut schlafen können. Und Inspiration für ein leckeres (und einschläferndes) Abendessen liefern wir auch gleich mit:

1. Lachs

Lachs ist der Lieblingsfisch der Deutschen. Kein Wunder, denn Lachs ist nicht nur verdammt lecker, sondern auch gesund. Doch wussten Sie auch schon, dass Lachs Ihnen zu besserem Schlaf verhelfen kann? Lachs enthält nämlich die gesunde Omega-3-Fettsäure Docosahexaensäure (DHA), welche die körpereigene Produktion von Melatonin anregt. Melatonin ist ein Hormon, das unseren Tag-Nacht-Rhythmus unterstützt und dafür sorgt, dass wir schläfrig werden. Der Körper schüttet Melantonin in der Regel immer dann aus, wenn es anfängt draußen dunkel zu werden. Planen Sie Lachs also ruhig (noch) öfter in Ihren Speiseplan ein und erhöhen Sie so Ihren Melantonin-Spiegel im Blut.

>>> Essen Sie mal wieder Lachs: 40 leckere Rezept-Ideen