Sport, Strand und Sixpack: Leistungen & Preise

7 Tage lang bieten wir Ihnen ein umfangreiches Programm zu Training und Ernährung. Hier finden Sie alle Leistungen und Preise für das Camp 2018 auf einen Blick

Lust auf Sport, Strand und Sixpack? Dann kommen Sie mit uns in das Men's-Health-Camp unter der andalusischen Sonne.

Termine:

Frühjahrs-Camp: 27.04. - 04.05.2018

Herbst-Camp (NEU!): 05.10. - 12.10.2018

Preise:

Preis pro Person für 7 Übernachtungen im Frühjahr 2018: 1197 €

Preis pro Person für 7 Übernachtungen im Herbst 2018: 1247 €

Darin enthalten:

Teilnahme am Men's-Health-Trainingsprogramm mit mehr als 200 Angeboten pro Woche und an den Theorieworkshops

Hin- und Rückflug nach Jerez de la Frontera (Zuschläge bei einzelnen Abflughäfen können anfallen)

Transfer vom Flughafen zum Camp-Hotel und zurück

Übernachtungen im 4****-Hotel Valentin in Novo Sancti Petri (Zimmer-Kategorie Standard)

Vollpension

Getränkepaket zu den Mahlzeiten

Getränkeversorgung während des Trainings

Camp T-Shirt

Hochwertige Goodie-Bag

Zimmeroptionen:



Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinnutzung: 157 €

Zuschlag Meerblick: 97 €

Rabatte:

Kumpel-Rabatt

Kommen Sie gemeinsam mit dem besten Freund in Bestform! Der Rabatt in Höhe von 100 Euro (pro Kumpel) wird für max. 2 Personen gewährt.

Bedingungen: Ihre Kumpels



müssen neue Teilnehmer sein und dürfen noch nie an einem vorherigen Men’s-Health-Camp teilgenommen haben

müssen separat, aber am selben Tag buchen (bitte einander im Kommentarfeld angeben)

oder in derselben Buchung gemeldet werden (bitte Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Wohnort, E-Mail, Telefonnummer, gewünschte Leistungen und T-Shirt-Größe des Kumpels im Kommentarfeld angeben)

Den Kumpel-Rabatt sowie die gewünschten Leistungen der zusätzlichen Person(en) (wenn in einer Buchung), berücksichtigen wir bei der Rechnungsstellung.



Power-Rabatt

Eine Woche ist Ihnen nicht genugt? Dann buchen Sie einfach die Camp-Woche im Frühjahr und im Herbst und profitieren Sie vom Power-Rabatt in Höhe von 150 Euro.

Bedingung: Beide Buchungen müssen am gleichen Tag getätigt werden. Bitte im Kommentarfeld den Power-Rabatt vermerken. Den Preisnachlass berücksichtigen wir dann bei der Rechnungsstellung.

Beide Rabatte sind nicht kombinierbar!



Anmerkungen zur Buchung

Nach der Buchung bekommen Sie eine Buchungsbestätigung per E-Mail zugesandt. Wir prüfen daraufhin Ihre Buchung, berücksichtigen eventuell einen Rabatt (wenn dieser bei der Buchung angegeben wurde), fragen gewünschte Zusatzleistungen an etc. Sobald die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist und es keinen Rücksprachebedarf mehr zu den gebuchten Leistungen gibt, bekommen Sie von uns die Rechnung per E-Mail zugesandt. 10 bis 14 Tage vor Camp-Beginn senden wir Ihnen die digitalen Reiseunterlagen zu.

Für Anfragen zu Flügen, zusätzlichen Verlängerungstagen oder anderen Sonderleistungen, schreiben Sie diese bitte direkt in das Kommentarfeld oder setzen Sie sich gerne vorab mit uns in Verbindung. Telefonisch erreichbar sind wir von Mo.-Fr. von 9-19 Uhr unter +49 (0) 30 4401 06 460 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an getfit@menshealthcamp.com.

Hier geht's direkt zur Anmeldung >>>