A new Classic is born: Levi's präsentiert die neuen Jeans Fits

Die Skinny Jeans im Vintage Look © Levi's

501: Update einer Berühmtheit

Denken Sie an die Jeans von Levi's, haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die 501 im Kopf. Arbeiter trugen Sie in den Minen, Cowboys ritten in ihr über die Prärie und Rockstars wie die Rolling Stones packten sie aufs Albumcover – selbst der ehemalige US-Präsident Barack Obama trug die berühmte Jeans nach Feierabend im Weißen Haus.

Jetzt wurde die beliebteste Jeans der Welt mit einem schmaleren bein ausgestattet: Die 501 Skinny ist die neueste Auflage der ikonischen Jeans. Der klassische Look und die typische Knopfleiste bleiben bewahrt, die Hose sitzt bequem unterhalb der Taille. Passend für das Jahr 2017 sind die Beine der neuen Jeans eng zulaufend. „Unsere Kunden haben über Jahre hinweg die Beine ihrer Vintage 501 Jeans abgenäht, damit sie knackiger und schmaler sitzen. Wir haben das als Inspiration genommen und die 501 Skinny kreiert", erklärt Levi's Head of Design Jonathan Cheung. Denn schmal geschnittene Jeans gehören mittlerweile einfach in jeden Kleiderschrank – und mit der Levi's 501 Skinny besitzen Sie endlich eine Version mit echtem Vintage Feeling. So authentisch, wie es nur der Erfinder der Blue Jeans kann.