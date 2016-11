Minus 28 Kilo: Low Carb brachte den Abnehm-Erfolg

Sven stellte seine Ernährung auf Low Carb um und verlor innerhalb von 6 Monaten 30 Kilo. Wie er trotzdem satt und zudem fit wurde, erzählt der 28jährige hier

Früher in der Schule war Sven immer der Größte in seiner Klasse — und der Schwerste. Sein Kinderarzt fand den Grund: „Ich hatte eine Schilddrüsen-Unterfunktion.

Die Gewichtszunahme war eine unerwünschte, aber leider ty­pische Nebenwirkung“, erzählt er. Später spielte er American Football, dabei fiel sein Gewicht nie wirklich auf — ihm selbst machte es dafür umso mehr zu schaffen. Alltägliche Dinge wie Treppensteigen brachten ihn an seine Grenzen, und wenn die Kumpels ins Freibad gingen, blieb er immer zu Hause. „Die Scham über meinen Körper war viel zu groß.“ Doch ein Unfall änderte alles. Sven zog sich im Football-Training eine fiese Knieverletzung zu. Da sein Körper­gewicht zu sehr auf dem Gelenk lastete, war so schnell keine Besserung in Sicht. Ihm blieb nur ein Ausweg: abnehmen!

Den Entschluss fasste Sven im Sommerurlaub. Ein letztes Schlemmermahl, dann kickte er von heute auf morgen alle Kohlenhydrate vom Speiseplan, trank nur noch stilles Wasser. „Die erste Woche war die Hölle! Aber an Aufgeben war nicht zu denken.“ Unsere Zeitreise zeigt, wie er es schaffte, in nur einem halben Jahr fast 30 Kilogramm Körpergewicht zu verlieren.

August 2015

Sven stellt im Urlaub seinen Speiseplan radikal auf Low Carb um, isst vor allem mageres Fleisch und Gemüse. Nicht die klassische Vorstellung von Urlaub, aber mindestens genauso wohltuend: Innerhalb von nur 3 Wochen speckt er unglaubliche 12 Kilo ab – so schnell und leicht purzeln in der Regel nicht die Pfunde. „Zurück bei der Arbeit haben mich manche Kollegen tatsächlich nicht erkannt, das hat mich erst recht angespornt.“



September 2015

Kraftsport ist für Sven als Footballer kein Neuland. Um konsequenter Fortschritte zu machen, holt er sich Unterstützung von einer Trainerin aus dem Fitness-Studio. „Dank ihr lasse ich mich nicht mehr so viel ablenken im Gym.“ Jetzt gibt es 2 bis 3 Ausdauereinheiten pro Woche, dazu Krafttraining für die Definition. Die Ernährung ist nach wie vor tadellos. „Spätestens wenn man die 20-Kilo-Marke erreicht, ist Aufgeben kein Thema mehr.“



Dezember 2015

Seit ein paar Wochen erlaubt Sven sich ein Cheatmeal pro Woche, seine Trainerin unterstützt ihn weiter. Sport und gesunde Ernährung sind so zur Routine geworden, dass er kaum noch bemerkt, wie sein Gewicht sinkt — bis auf der Waage 93 Kilo stehen. Sven ist überglücklich! „Die Haut am Bauch hat etwas gelitten. Deshalb mache ich weiter, um definierter zu werden.“ Denn Sven bereitet sich jetzt auf den nächsten Men’s-Health-Cover-Model-Contest vor.

Svens liebster Fatburner-Brennstoff

Chili-Salsa-Hühnchen

Der scharfe Inhaltsstoff Capsaicin aus den Chilischoten kurbelt Ihren Stoffwechsel an und hilft dadurch beim Abnehmen



Zutaten (für 2 Personen)

3 EL Olivenöl

1 Zwiebel

2 rote Paprika

250 g Cocktailtomaten

1 Mango

1 Habanero-Chili

1 Knoblauchzehe

1 EL Sherryessig

je 1 Prise Salz und Pfeffer

2 Putenbrustfilets



Zubereitung

1 EL Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel und Paprika würfeln und im Öl anschwitzen. Tomaten halbieren, Mango würfeln, Chili und Knoblauchzehe hacken und mit dem Essig dazugeben. Zudecken und auf der niedrigsten Stufe 15 bis 20 Minuten köcheln lassen. Anschließend pürieren und mit wenig Salz und Pfeffer abschmecken. Pute im restlichen Öl anbraten und dazu servieren.



Nährwerte (pro Person)

442 Kalorien, 27 g Eiweiß, 26 g Kohlenhydrate, 23 g Fett

