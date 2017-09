Männerfreundschaft: 6 Dinge, die Sie mit Ihrem besten Kumpel tun sollten

Ihr Kumpel ist der Beste? Sehr gut! Dann pflegen Sie Ihrer beider Freundschaft. Am besten mit guten, unvergesslichen Taten wie beispielsweise diesen hier

Ein ganz heißer Tipp für all jene, die sich nicht schon seit Kindertagen kennen und deren aufgeschlagene Knie nicht bereits von der Mama des anderen auf dem Küchentisch sitzend verbunden wurden. Die Heimat Ihres besten Kumpels kennenzulernen ist wie ein Fotoalbum aus alten Tagen aufzuschlagen. Nur eben besser. Hören Sie sich seine Geschichten von damals an und klappern Sie beide währenddessen die dazugehörigen Orte ab. Wie er zum ersten Mal mit der scharfen Susanne an der Grillhütte hinterm Freibad geknutscht hat, oder als er unten am Fluss vom dicken Sven so richtig aufs Maul bekommen hat, weil er dessen Baumhaus aus Rache ankokeln wollte. Anschließend bestenfalls in der Dorfkneipe versacken und mit den alten Männern am Tresen Kurze kippen. So eine Reise in die Vergangenheit wird Ihnen Ihren Kumpel noch einmal auf eine ganz eigene Art und Weise näher bringen. Schließlich liegen hier seine Wurzeln, die ihm ein Stück weit zu dem gemacht haben, der er heute ist. Anschließend den Gegenbesuch in der eigenen Dorfkneipe planen.

2. Gemeinsam die eigenen Grenzen ausloten Ihre Stadionbesuche und alle durchzockten Playstation-Nächte in Ehren, aber wann haben Sie und Ihr Buddy das letzte Mal den Hintern gelüftet und was richtig Unbequemes, dafür aber verdammt Geniales gemacht? (Nein, Synchron-Pumpen im Gym zählt nicht). Wir meinen etwas, das Sie beide körperlich wie mental richtig fordert und Sie am Ende noch enger zusammenschweißt. Sie brauchen Beispiele? Wie wäre es mit den Fjällräven Classics, eine jährlich wiederkehrende Hiking-Tour durch den Norden Schwedens, bei der Sie innerhalb von 5 Tagen 110 km zurücklegen, sich in Flüssen waschen und mit Ihrem besten Kumpel das Zelt teilen? Wer nach 5 Tagen nicht die Krise kriegt neben seinem ungeduschten Freund im Schlafsack nebenan, dessen Freundschaft kann nichts so schnell erschüttern. Oder schon mal an einem Überlebenstraining teilgenommen? Survival-Camps gibt's inzwischen in allen Bundesländern (zum Beispiel team-survival.de oder earthtrail.de) und machen verdammt viel Spaß. Wer sonst eher ein Dasein als Büro-Amöbe fristet, kommt hier wirklich an seine Grenzen und weiß den Typen an seiner Seite anschließend noch mehr zu schätzen.

via GIPHY

3. Sich mal ordentlich die Meinung geigen Was ist richtig, richtig unangenehm und doch so verdammt wichtig? Offene, ehrliche Worte, korrekt. Wem wirklich etwas an seinem besten Kumpel liegt und wer eine richtig gute Freundschaft für die Ewigkeit anstrebt, kommt um diesen Punkt nicht herum. Bitte nicht falsch verstehen: Nicht jeder Pups, der Ihnen quer sitzt, muss zur abendfüllenden Diskussionsrunde aufgebauscht werden. Aber gravierende Dinge, die immer und immer wieder aufploppen und einem einfach keine Ruhe lassen wollen, müssen über kurz oder lang auf den Tisch. Wer aufgestauten Groll immer wieder runterschluckt (sei es aus Faulheit oder um den lieben Frieden zu wahren), tut auf Dauer weder sich noch seinem Freund einen Gefallen. Sie sind erwachsene Männer, also reden Sie offen und respektvoll miteinander.

via GIPHY

4. Zu zweit auf Reisen gehen Wann haben Sie und Ihr Buddy das letzte Mal was wirklich, wirklich Geiles zusammen gemacht? Und damit meinen wir nicht die Absturz-Nacht auf dem Kiez mit anschließendem … ach, lassen wir das. Wir reden von Abenteuern, von denen Sie beide noch nach Jahren sprechen werden. Von einer richtig genialen Reise zu zweit. Ohne Freundinnen, dafür mit ganz viel Unbeschwertheit im Gepäck. Egal, ob es letztlich das spontane Blind Booking am Flughafen wird (Zum Beispiel über eurowings.com), eine Fahrradtour durch Nepal oder eine fette Rundreise quer durch Brasilien – wetten, dass Sie und Ihr Kumpel dieses Abenteuer nie vergessen werden? In jedem Fall werden Sie beide sich sehr viel besser kennenlernen. Ganz nach den Worten von Mark Twain: "Es gibt kein sichereres Mittel festzustellen, ob man einen Menschen mag oder nicht, als mit ihm auf Reisen zu gehen." Der gute Mann hatte so Recht.

via GIPHY

5. Ein gemeinsames DIY-Projekt angehen Erinnern Sie sich noch an die Zeit, in der Sie stundenlang mit Ihrem Kumpel über Playmobil-Piratenschiffen und Fischer-Technik-Bausätzen gebrütet haben? Und später dann schiefe Baumhäuser zusammengezimmert haben? Schön war's, oder? Wie gut, dass Sie heute erwachsen sind und endlich mit Kreissäge und Schlagbohrer spielen dürfen. Wie wäre es also mit einem richtig fetten, opulenten DIY-Handwerker-Projekt zu zweit? Und wir reden hier nicht von einem Vogelhäuschen, sondern von was wirklich Großem. Zum Beispiel einer Feuerstelle im Garten mit integrierter Sitzbank und holzverlkeidetem Kühlschrank. Oder Sie bauen zusammen den runtergekommenen Kellerraum zur Whiskey-Bar aus oder den Bully zum campingtauglichen Reisemobil. Sie brauchen mehr Input für weitere DIY-Ideen für Männer? Der Youtube-Kanal von MrHandwerk ist empfehlenswert, vor allem bei Holzarbeiten. Wer ein absoluter Crack ist, sollte unbedingt mal auf dem Kanal von Primitive Technology vobeischauen. Hier zeigen die Jungs, wie man in der Wildnis einfache Hütten oder Werkzeuge herstellt - lediglich aus natürlichen Materialien.

via GIPHY