Das packen Sie: Diese 4 Taschen braucht jeder Mann

Welche Tasche passt zum Anzug? Wo findet der Laptop Platz? Und welchen Koffer nehmen Sie am besten mit auf Reisen? Wir zeigen Ihnen die neuesten Modelle, liefern die cleversten Trage-Tipps

Ein Mann sollte jederzeit ordentlich was einstecken können. Jede Menge Stauraum dafür bieten Taschen und Rucksäcke. Damit Sie immer alles packen und zugleich die perfekte Bgelitung an der Hand haben, zeigen wir die 4 Taschen, die jeder Mann haben muss, inklusive neuester Modelle und cleverer Trage-Tipps.

Männer eint ein großes Problem: Wohin mit Snacks, Schlüssel, Handy, Portmonee & Co. wenn man das Haus verlässt?? Klar, man könnte die Liebste bitten, alles in ihrer Handtasche zu verstauen. Doch die ist froh, wenn sie ihren eigenen Kram darin unter kriegt. Und wer steht schon auf so viel Abhängigkeit? Schließlich weiß man nie, wie ein Abend verläuft und wer letztlich mit wem nach Hause geht.

Vielleicht wollen Sie ja schlicht auch alleine oder mit den Kumpels um die Häuser ziehen. Auch beim täglichen Gang ins Büro müssen die Habseligkeiten verstaut werden. Es bleibt die Frage: Wohin damit, ohne dabei auszusehen, als plane man eine Alpenüberquerung oder müsste erneut die Schulbank drücken.



Und überhaupt: Gibt es eigentlich die EINE? Die EINE Tasche, die für jeden Anlass und jedes Vorhaben taugt? Die Antwort darauf ist ein klares: NEIN! Es gibt genau 4 Taschen-Arten, die jeder Mann besitzen sollte, um in (fast) jeder Lebenslage den perfekten Weggefährten beiseite zu haben.

Fazit: Sie brauchen in Summe also nur 4 Taschen-Modelle. Damit packen Sie wirklich alles und haben zugleich immer die perfekte Begleitung an der Hand!