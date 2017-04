Vegetarisch Grillen: Maiskolben grillen – so klappt's

Maiskolben sind eine prima Beilage zum Steak, machen aber als Veggie-Hauptgang eine echt gute Figur auf dem Grill. Im Video zeigen wir Ihnen, wie man Mais perfekt grillt

Gegrillte Maiskolben sind mittlerweile nicht nur in den USA ein echter Klassiker beim BBQ. Auch auf dem heimischen Grill landen die knackigen Kolben immer öfter. Aus gutem Grund: Sie sind die perfekte Beilage zu Steak, Würstchen & Co., eignen sich aber auch fürs vegetarische und vegane Grillen. Traditionell werden gegrillte Maiskolben mit Butter und Salz serviert, aber Sie können die Butter auch mit Kräutern, Chili und anderen Zutaten pimpen oder den Kolben mit diversen Marinaden grillen. Sie haben noch nie Maiskolben gegrillt? Dann wird’s Zeit: Folgen Sie einfach unseren Zubereitungs-Tipps der BBQ-Brothers in unserem Grill-Video.

Variante A) Maiskolben mit Blättern grillen

Von Juli bis November bekommen Sie auf dem Wochenmarkt Maiskolben mit Blättern. Diese Hülle schützt den Kolben perfekt vor den Grillflammen und sorgt für ein optimales Aroma. Achtung: Kaufen Sie nur Speisemais, keinen Futtermais. Die Blätter sollten noch grün und frisch aussehen und eng am Kolben anliegen. Entfernen Sie ältere, braune Blätter von der Schale. Und los geht’s:

Weichen Sie die Kolben MIT der Schale vor dem Grillen für rund 30 bis 60 Minuten in kaltem Wasser ein. Dadurch können die Maiskörner zusätzliche Feuchtigkeit aufsaugen, was sie schön prall und wesentlich saftiger macht. Mais dafür komplett ins Wasser eintauchen, am besten mit einem Gegenstand beschweren. Grill derweil auf 180 bis 200 Grad erhitzen. Mais für 15 bis 20 Minuten (am besten indirekt bei geschlossenem Deckel und nicht direkt über der Glut/ Kohle) grillen, alle 5 Minuten wenden. Der Maiskolben ist gar, wenn sich an den Blättern kornförmige Abdrücke zeigen. Sie können die Kolben auch direkt auf den Kohlen garen: Wenn die Blätter komplett verkohlt sind, ist er gar. Mais nun vom Grill holen und Blätter von der Spitze nach hinten abziehen. Das klappt am besten mit Hilfe von Topflappen oder einem Handtuch. Maiskolben mit Butter und Salz (oder einer leckeren Marinade) toppen und heiß servieren.

Maiskolben grillen im Video