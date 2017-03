Ernährungskonzept: Mehr Muskeln und weniger Fett dank Carb Cycling?

Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verbrennen? Carb Cycling verspricht genau das. Doch für wen ist das Ernährungskonzept geeignet und wie gut funktioniert es im Alltag?

Mit Carb Cycling sollen Muskelauf- und Fettabbau gefördert werden – und das alles mit Hilfe der sonst so verpönten Kohlenhydrate. Von wegen Dickmacher! Carb Cycling bedeutet soviel wie "zyklische Kohlenhydratzufuhr". Das heißt, Sie wechseln in der Woche regelmäßig zwischen High und Low Carb-Tagen – in Abhängigkeit von Ihrem Trainingsplan. Klingt easy, oder? Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Deshalb erklären wir Ihnen zusammen mit unserem Experten Prof. Dr. Ingo Froböse, Sportwissenschaftler und Leiter des Zentrums für Gesundheit an der Deutschen Sporthochschule in Köln, was genau hinter dem Ernährungskonzept steckt, was es zu beachten gibt und auch, ob sich das ganze Rechnen auch für Sie lohnt.

Wie funktioniert Carb Cycling in der Praxis?

Das Prinzip des Carb Cycling klingt erst einmal ganz simpel: Ihre Kohlenhydratzufuhr wechselt zwischen High Carb, Low Carb und Tagen, an denen die Carbzufuhr ausgeglichen ist. Doch dahinter steckt ein Haufen Arbeit: Ohne genaues Planen, Abwiegen und Rechnen funktioniert das Ganze leider nicht. Ausgangspunkt ist Ihr Kalorienbedarf, den Sie so genau wie möglich ermitteln müsen. Den – und einen Taschenrechner – brauchen Sie nämlich, um auszurechnen, wie viele Kohlenhydrate täglich auf Ihren Teller gehören.

>>> Online-Kalorienrechner: So berechnen Sie Ihren Kalorienbedarf

Sie teilen die Woche in Tage mit hoher, niedriger und normaler Kalorienzufuhr ein. Das Wichtige: Das "Mehr" oder "Weniger" an Kalorien steuern Sie allein über die die Carbs. In der Regel gibt es 2 High und 2 Low Carb-Tage pro Woche. An High Carb-Tagen werden mehr Kalorien bzw. Kohlenhydrate zugeführt, an Low Carb-Tagen sollten Sie hingegen in ein Kaloriendefizit kommen (mehr Kalorien verbrennen, als Sie aufnehmen) und die Kohlenhydratzufuhr herunterfahren. Der Rest sind Medium Carb-Tage, an denen Sie einfach 100 % Ihres Kalorienbedarfs decken. An einem Low Carb-Tag nehmen Sie entsprechend nur rund 75 Prozent Ihres Tagesbedarfs auf, während es an High Carb-Tagen zirka 125 % sind. Am Ende der Woche bleibt die Kalorienbilanz also gleich.