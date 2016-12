Men's Health 01/2017

EXTRA: Der perfekte Start ins Jahr

2017 steht vor der Tür – unser 360°-Extra liefert Ihnen Anregungen und Anleitungen, um jedes Vorhaben in die Tat umzusetzen



Die Galerie der Neustarter

Beeindruckend: Diese 5 Männer fingen ihr Leben von vorn an — mit Erfolg



Warum 2017 Ihr bestes Jahr wird

Klassisch oder ausgefallen: wie Sie Neujahrsvorsätze ganz leicht verwirklichen



"So werden Sie zum Selbst-Entwickler"

Ein Psychologe erklärt, was für den Neubeginn wichtig ist – und was häufig stört



Gewinnen Sie ein neues Leben!

Vom Job-Coaching bis zum Umstyling: Hier sind Preise im Wert von 12 000 Euro



Masterplan für jeden Vorsatz

Mit diesen 7 einfachen Tipps gelingt Ihnen jedes Projekt – garantiert

Fitness

Kraft oder Kardio zuerst?

Internationale Ergebnisse aus der Workout-Forschung



Sofort stärker

Kraftzuwachs-Strategien deutscher Top-Trainer



Ran an die Langhantel!

Unser Power-Prof referiert über den Geräte-Klassiker



Sportliche Spielzeuge

Gadgets und Gimmicks für noch mehr Fitness-Fun



So schmilzt das Fett

Wie Sie mit nur 7 Übungen kräftig Kalorien killen



Ein echter Gewinnertyp

Im Segelboot einmal um die Welt: Dieser Mann packte es



Ausgerechnet Ausdauer

Wie Laufen jetzt mehr Spaß macht – und Biken auch

Abnehmen

Kiwi mit Schale essen

Neuigkeiten für alle, die ihre Pfunde loswerden wollen



Per Handy schlank

Unser Kollege testete eine Kalorienzähler-App

Ihr Tages-Speiseplaner

Lecker und locker unter 2000 Kalorien bleiben



Gesundheit

Besser schlafen mit Wolle

Aktuelle Studien und Fakten zur Männergesundheit



Ernährung





Life

News aus den Laboren und Küchen der Food-ForschungIn nur 10 Minuten gesund und satt – 4 Top-RezepteSchmackhaft bis praktisch: neue Food-HighlightsTools & Rezepte für Eiweiß-Leckereien, etwa Brownies

Wenn’s Schnee macht

Trends, Tipps und Tools zur weißesten Zeit des Jahres



Die Vermessung des Selbst

Test: was neue Self-Tracker wirklich fürs Ich bringen

"Auch Männer sind Opfer"

Interview mit Deutschlands erstem Männerbeauftragten

Style

Hemd & Kragen und los!

Nicht nur fürs Business: Hier kommen die 13 coolsten Anzug-Kombis für Sie

Auf den Zeiger genau

Mit diesen Chronografen haben Sie die Zeit im Griff

Stylische Key-Pieces

Das sind die Lieblingsteile unserer Fashion-Family

Pflege

Was Haut glatt erfrischt

So halten diese 4 neuenProdukte ihre Versprechen



Sieger beschnuppern

Voilà: die Gewinner unserer Duft-Awards, Ihre Favoriten!

Sex

Ihre Lust-Suchmaschine

Wir verraten Sex-Tricks, die Google nicht kennt, und beantworten Ihre Fragen

"Muss ich treu sein?"

Frag Franzi! Unsere Kollegin weiß stets Rat, auch bei ganz heiklen Männer-Problemen

Meinung

Editorial

Der Boss verrät, wie er 2017 seinen Neustart angeht

Freunde bleiben ist super

Unser Kolumnist findet die Friendzone bescheuert

"Kein Food-Extremismus!"

Kollege Rufus Rieder wehrt sich gegen den Trend-Terror, Leser antworten ihm

