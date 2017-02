Men's Health 03/2017

EXTRA: Mehr Energie – JETZT!

Ob im Job oder beim Sport: Unser 360°-Special bringt Sie auf ein ganz neues Level.

Echte Power-Kerle

Diese Leser sind wahre Energiebündel – uns sagen sie, wie sie das hinkriegen

Energie – was ist das?

Von Physiker bis Theologe, wie 6 Fachleute diesen Begriff für sich definieren

Minutiöse Muskeln

Für Trainingserfolg ist nicht nur das Wie, sondern auch das Wann wichtig – ein Test

Energy-Drinks unter der Lupe

Wenige halten, was sie versprechen – wir sagen, was besser ist

Munter schlägt müde

Durchratzen ist die beste Quelle für neue Energie – so stoppen Sie Schlafdiebe

Schnelle Starthilfe

Blitztipps, die Ihnen helfen, Ihre Energie sofort zu steigern

Fitness

Klug durch Kraftsport

Was fitte Wissenschaftler jetzt über Hanteln & Co. herausgefunden haben

So wachsen Muskeln fixer

Erforscht: das perfekte Timing für Ihr Training

Das Neueste fürs Gym

Meinung und Material für Spaß beim Workout, von unserem stärksten Kollegen

Jetzt starke Schultern!

In nur 15 Minuten pro Tag kommen Sie so zur V-Form

Auf zur #PlankChallenge!

Der Men’s-Health-Power- Prof erklärt Ihnen hier das isometrische Training

Übungen für unterwegs

Unser Kollege checkt eine Schlingentrainer-App

Sport

Ein echter Gewinnertyp

Er schwamm Weltrekord – in einem russischen Eissee

Eine Sportart mit Gewicht

Hanteln anders: Besuch bei olympischen Dreikämpfern

Gesundheit

Gefahr durch Stau-Stress

Und mehr Studien & Fakten zur Männer-Gesundheit

Ernährung

Genießen, nicht schlingen

Heiße News aus den Laboren der Food-Forschung

Eier und Steaks in gesund

Gesund, fit und satt in nur 10 Minuten – Top-Rezepte

Aus der Küche geplaudert

Schmackhaft bis praktisch: leckere Produkte und Trends

Chicken Sie mal das hier!

Unser Starkoch verrät sein Hühnchen-Lieblingsrezept

Abnehmen

Standards gegen Speck

Dieser Leser verlor 42 Kilo – unter anderem durch Tanzen

Ihr Abnehmplan für heute

Mit Genuss und Geschick unter 2000 Kalorien bleiben

Life

Der Wald ruft

Hier kommen Tipps & Tools für Ausflüge ins große Grüne

Power-Typen packen aus

Weshalb Sie ohne Humor nirgends weiterkommen

Vater Ihres Erfolges

Unser Redaktions-Dad mit Tipps für Väter & Anwärter

Häkelnadel und Helikopter

Diese beiden coolen Jungs helfen Opfern von Straftaten, indem sie handarbeiten

Style

Sneaker-Guide 2017

Diese lässigen Treter gehen jetzt zu Jeans und Anzug

Das schönste Stilzeug

Was unsere Moderedaktion auf ihren Streifzügen findet

Keinen Tick zu spät

4 Chronometer, die genauer gehen als normale Uhren

10 000 Euro gewinnen!

Einfach jetzt bei unserem Fashion-Voting mitmachen

Pflege

Gegen blass und grau

Diese 4 Produkte tönen Haut und Haar – so funktioniert’s

Glatt statt stoppelig

Die 12 besten Nassrasierer – plus: kleiner Rasur-Guide

Sex

Was Ihre Liebste im Bett will – und was keinesfalls

Enthüllt: die neue Sex- Wunschliste der Frauen (für Ihren Nachttisch)

"Sie isst mir alles weg – was soll das eigentlich?"

Frag Franzi! Unsere Kollegin weiß stets Rat, auch bei ganz heiklen Männer-Problemen

Meinung

Editorial

Chefredakteur Wolfgang Melcher über seine ganz persönliche Energiekrise

"Schluss mit der Poserei!"

Men’s-Health-Kolumnist Jens Clasen rät den Männern zu mehr Selbstzweifeln

"Schaut ruhig Sexfilme"

Unsere Kollegin findet es okay, wenn Männer Pornos sehen – was sagen Sie dazu?

+++ Das nächste Heft kommt am Mittwoch, den 15. März 2017 in den Handel +++