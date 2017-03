Men's Health 04/2017

EXTRA: Laufen Sie los, es lohnt sich!

Die Welt ist Ihre Rennbahn. Unser großes 360°-Special liefert Geschichten, Tipps und Ausrüstung für jeden Läufertyp

Joggen war gestern

Testen Sie diese 3 aktuellen Lauftrends, etwa Run-Gym

Laufschuh-Kauf-Guide

16 neue Modelle — und wo Sie diese am besten shoppen

Training nach Maß

Wochenplan für Einsteiger, Profis & Abspecker. 3, 2, 1 ...

Was ist Swimrun?

Getestet: in Neopren laufen, mit Schuhen schwimmen

So läuft Deutschland

Zahlen, Daten und Fakten zur Running-Bewegung

Schritt für Schritt

Report: Ein Mann lernt nach einem Unfall wieder laufen

Profi-Tipps am Start

Von Sprint bis Marathon — das raten Ihnen 7 Lauf-Stars

Fitness

Mehr Buddys, mehr Bizeps

Forschungsergebnisse zu Männern und Muskeln

Von schlaff zu stark

Der Erfolgsplan unseres Titelhelden bringt auch Ihre Muskeln fix in Bestform

Haben Sie so ’n Hals?

Der Power-Prof klärt all Ihre Fragen zum stabilen Nacken

Sixpack auf die Schnelle

Hier kommt das kürzeste Bauchtraining der Welt (passt in jeden Zeitplan)

Digital trainieren

Ein Kollege testet eine App mit 7-Minuten-Workouts

Sport

Was Neues am Start

Aktuelle Lauf-Trends: Run-Gym, Crew-Running & Co.

Die machen schnelle Füße

Die effektivsten Laufschuhe für jedes Ziel — Kauf-Guide

Läufer, folgen Sie denen!

Super Pläne für Abnehmen, Stress weg und mehr Power

Wettlauf im Neoprenanzug

Report: Beim Swimrun geht’s über Land und durch Wasser

Ja, wo laufen sie denn?

Wer joggt wo in Deutschland wie viel? Zahlen und Fakten

Tipps zum Wegrennen

Was Lauf-Profis empfehlen — für Einsteiger und Profis

Für die Trainingstasche

Produkte und Trends aus unserer Sportredaktion

Unser Gewinnertyp

Er radelte durch den Todesstreifen — ein harter Ritt

Gesundheit

Die Glotze als Gegner

Was die Wissenschaft Neues zur Männer-Gesundheit sagt

Bei null geht’s los

Er lernt das Schwerste, was es mit 40 gibt: wieder laufen

Stress per Smartphone

Das hilft bei Handy-Nacken, SMS-Daumen & Co. sofort

Ernährung

Voll auf Saft stehen

Resultate aus Küchen und Laboren der Food-Forscher

Pizza, gesund wie Salat

Unsere 5 Rezepte sorgen für Wellness aus dem Ofen — inklusive Spezial-Teig-Tipp

Gecheckt — schmeckt!

Leckeres und Praktisches für Köche, von uns getestet

Geschmack her, Kilos weg

Diese Strategie killt Ihren Heißhunger auf Süßes

Grunz genug fürs Kochen

Unser Starkoch verrät, wie er Schweinefilet zubereitet

Abnehmen

Ballast stoppt Jo-Jo

Studien für Abspecker

Ihr Essprogramm ab jetzt

Mit diesem Plan bleibt jeder Tag lecker unter 2000 kcal

Power schlägt PC-Spiel

Er griff zur Hantel statt zum Joystick — und verlor 63 Kilo

Life

Sie sollten mal aufräumen

Mit unseren Tools und Tipps macht Ausmisten sogar Spaß

„Wozu Handtaschen?“

Frag Franzi! Unsere Kollegin weiß stets Rat, auch bei ganz heiklen Männer-Problemen

Das Ich stärken

Wann es okay ist, ein Egoist zu sein — und weshalb es oft sogar lebensnotwendig ist

Gummis für das Gute

Der Mitgründer von Jugend gegen Aids redet Klartext

Guide to Style

Noch cooler aussehen — neue Trends für 2017

Auf über 40 Seiten präsentiert Ihnen unser Modeteam, welche Outfits Sie für die warmen Monate brauchen

Pflege

So werden Sie der Herr der Ringe

Gesichtspflege heißt neben Rasur vor allem: Augenpartie verarzten; diese Produkte helfen

Meinung

Editorial

Unser Chefredakteur plädiert für mehr Ego, äh, Selbstachtsamkeit

Lassen Sie Frauen lieber ununterbrochen reden

Men’s-Health-Kolumnist Jens Clasen über das Phänomen „Manterrupting“

„Nudeln sind nicht böse“

Kollegin Gaby Giesler wettert gegen den Low-Carb-Wahn — und unsere Leser antworten

+++ Das nächste Heft kommt am Mittwoch, den 12. April 2017 in den Handel +++