Men's Health 06/2017

EXTRA: 360˚ Special zum Thema "Sommer-Sixpack"

Unser großes Extra macht Sie fit für die stärkste Zeit des Jahres — mit Übungen, Food-Strategien und Erfolgsstorys

Fitness

Anatomie des Waschbretts

So trainieren Sie jetzt die wichtigsten Bauchmuskeln



Sixpack ohne Bewegung

Das geht — mit diesen harten isometrischen Kraftübungen



6er geschafft! Und nun?

Wie das Waschbrett ewig bleibt — 3 Männer erzählen aus ihrem Muskel-Alltag



Die Abdominal-Abzocke

Kram, der Riffeln am Bauch verspricht: Dafür gibt’s Rüffel



Ganz starkes Zeug

Kaufempfehlungen & Tipps unseres Workout-Redakteurs

Sport

Im Kajak über den Yukon

Im Fluss: Diese beiden Leser paddelten 3000 Kilometer



Ein Läufer wird Triathlet

Unser runningbegeisterter Kollege startet über den „kurzen“ Ironman (70,3 km)

Gesundheit

Ihr persönlicher Check-up

Brandneue Studien & Fakten zur Männer-Gesundheit



Warum Waschbrett?

Es gibt noch bessere Gründe als den Look — hier sind 6



Körperfett verknappen

Alles zum Thema "Fett weg!", plus: genialer 7-Tage-Plan



Bandscheibe & Co. retten

Es knirscht, aber Sie wollen überflüssige OPs vermeiden? Das raten die Top-Ärzte

Ernährung

Das leckerste Fit-Food

Diese Burger schlagen sogar Salat und Smoothies — mjam!



Kauftipps für die Küche

Die Ernährungsredaktion verrät ihre Geheimtipps



Lebensmittel in der Tonne

Viel zu viel Essen landet im Müll — was hilft & Geld spart



Gerichte von der Stange

Unser Starkoch verrät, wie er Spargel optimal zubereitet

Abnehmen

Die Paar-Kilos

Unser Leser nahm 28 Kilo ab, im Duett mit der Liebsten



2000-Kalorien-Tag

Wie Sie mit Genuss und Geschick schlank bleiben

Style

Die stecken was weg

Koffer, Taschen, Rucksäcke etc. für Reisen, Sport, Büro



Uhren-Guide

Diese Modelle sind flacher als unser Humor, aber topschick



Hier brennt nix an

Die ideale Sonnencreme bei Brustpelz, Tattoo, Glatze



Fashion-Fundstücke

Was unsere Moderedaktion auf ihren Streifzügen auftut



Trend-Check

Diese Pflegeprodukte wollen viel — was können sie denn?

Life

Fragt uns!

Neue Rubrik: Redakteure liefern Tipps — etwa, wie Sie den Grill perfekt anfeuern



Das macht Daddys cool

Unser Redaktionspapa zeigt seine Sommer-Hits für Väter



Bester Mann

Ein Werber sattelt um — und initiiert coole Sozialprojekte

Relax

Erst die Arbeit, dann ...

Tipps und Tools für die gelassene Gartengestaltung



Rumliegen statt Rasen

Alles fürs Wiesen-Genießen



Der grüne Gaumen

7 Pestos zum Selbstmachen



Daddeln unter Bäumen

Sportspielzeug für den Park



Wie fühlt sich grün an?

Ein Blinder erklärt es uns



Schlafen im Wald

Gecheckt: 11 Baumhaushotels



Das ideale Grün für ...

... Füße, Teller, Balkon ...

