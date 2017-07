Men's Health 08/2017

EXTRA: 360˚ Special zum Thema "Endlich Urlaub"

Tipps wie Sand am Meer, für die schönste Zeit des Jahres – gute Reise, Männer!

Fitness

"Ins Gym gehe ich selten"

Unser Titelheld Leo Rico aus Barcelona verrät, wie er sich in Top-Form hält – olé, olé!



So gelingt der Muscle-up

Klimmzug und Dip vereint in einem Move – mit unseren Tipps klappt’s unter Garantie



Muskeln ganz ohne Gym

Das sind die effektivsten Workouts für Pool, Strand, Hotelzimmer und Park



Waschbrett-Geheimnisse

Sixpack forever? 3 ehemalige Cover-Models – mittlerweile alle Ü50 – zeigen, wie es geht

Sport

Richtig starke Tools

Gewichtsschlitten, Plyo-Box, Laufband — darauf schwören unsere Fitness-Redakteure

Sand- statt Snowboard

Was machen Wintersportler im Juli? Sie heizen Dünen herunter! Ein Profi erzählt

Der Sportzeug-Check

Von Laufschuh bis Badehose: woran Sie erkennen, ob Ihre Klamotten noch was taugen

Gesundheit

Frau oder Herr Doktor?

Wieso eine Ärztin besser für Sie ist – und weitere News aus der Männer-Forschung

Update für Herz und Hirn

Jetzt entdeckt: wie sich diese beiden Organe gegenseitig positiv beeinflussen können

Ernährung

Die smarte Wahl am Büfett

Wurst oder Käse? Fisch oder Fleisch? 3 Experten helfen Ihnen bei der Entscheidung

Reinhauen wie Rufus

Unser Ernährungsredakteur beweist Geschmack: Das kommt bei ihm auf den Tisch

Abnehmen

Erst Moppel, dann Model

Wie Leser Nikolai Muckis auf- und Fett abgebaut hat

17 Bauch-weg-Rezepte

Machen satt und Kalorien platt – gleich nachkochen!

Style

Shorts im Job? Klar doch!

Was Sie über Businesswear im Sommer wissen müssen

Chronograf aufgetaucht

Worauf man beim Kauf einer Taucheruhr achten muss

Mann, siehst du lecker aus!

So pflegen Lebensmittel die Haut, von außen und innen

Geprüft, gekauft, gepflegt

Wir haben die neuesten Cremes & Co. untersucht

Fashion-Fundstücke

Das hat unsere Modecrew auf ihren Streifzügen gefunden

Life

Wohin geht’s in die Ferien?

6 Men’s-Health-Kollegen verraten ihre Sommerpläne

Nie mehr Zoff im Urlaub!

Verreist man zu zweit, gibt’s irgendwann Knatsch – ein Psychologe erklärt, warum

Die Tricks der Reise-Profis

Das geheime Wissen eines Gepäckfachmanns, Gelben Engels, Flugbegleiters ...

„Papa, guck doch mal!“

Bücher & Blogs, Toys & Apps für Kerle mit Kindern

Unser bester Mann

Wieso ein 1. Platz nicht alles ist, erklärt der mehrfache Timbersports-Meister – go!

RELAX

Wie Sie cool bleiben, immer und überall

Achtung, Arschbombe!

Perfekter Sprung ins Wasser

Ice, Ice, Baby!

Diese Cubes sind doppelt cool

Windig und spritzig

Ventilatoren, Waterguns & Co.

Kühlen Kopf bewahren

So denken Sie sich jetzt kalt

Birne-Petersilie, bitte!

Neue Eiscreme-Kreationen

Wo ist eigentlich der ...

... kühlste Ort? 4 Antworten

