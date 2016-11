Men's Health 12/2016

EXTRA: So geht Home-Gym!

Unser 360°-Extra-Teil liefert Ihnen alle Fakten fürs Workout zu Hause: Trainingspläne, Tipps und Tools — selbst für den kleinsten Raum.

Wahre Heim-Stärke

Nur hereinspaziert: Leser zeigen, wo sie trainieren

Rad fahren im Wohnzimmer

Oder rudern? Kardio-Geräte aller Kategorien im Test



Kein Geld, kein Platz, kein alles?

Lösungen für sämtliche Home-Gym-Probleme



Training – allein zu Haus

Die 18 besten Übungen fürs Workout in den 4 Wänden



Ihre Shake-Ecke

Protein-Drinks für daheim



Diese Mini-Tools sind echt mega

Das perfekte Startmaterial

Fitness

Das gibt XL-Arme!

Unser Titelheld verrät Ihnen sein Bizeps-Geheimnis



Laufen bremst Verletzung

Plus weitere Studien von Männerforschern weltweit



Athletische Auswahl

Aktuelle Entdeckungen und Tipps der Fitness-Redaktion



Darauf stehen alle Sportler

Keine Power ohne kräftige Beine — das Leg-Day-Update



Das stärkt jetzt Ihr Kreuz

Der Power-Prof hat Rücken

Sport

Top-Motivations-Apps

Die treiben an wie ein Coach



Unser Sportheld

Er lief Marathon in Afrika — mit Gnus und Nashörnern

Gesundheit

Weniger Fett, besserer Sex

Ergebnisse aus den Laboren der Health-Wissenschaften



Alarm im Krankenhaus

Ein Insider berichtet über Klinikmängel und gibt Tipps



Mission Männergrippe

Check: Ist es Schnupfen oder Grippe? Was wirklich hilft

Ernährung

Pestizide stören Potenz

Nahrhafte Neuigkeiten aus der Food-Forschung



Deftig, auch ohne Fleisch

So geht Gemüse für Männer: Rezepte mit Mhhh-Garantie



Lecker entdecken

Die Food-Redaktion packt aus, was zurzeit schmeckt



Besser essen

So kocht Starkoch Christian Henze perfekte Muscheln



Mal keine Winterwampe!

7 Mental-Tricks, die Sie vor den Extra-Kilos retten

Abnehmen

Knipsen stoppt Knabbern

Aktuelle Forschungs-News für alle Pfunde-Bekämpfer



Der Fett-weg-Sieger

Durch Low Carb und Sport verlor unser Leser 28 Kilo



Ihr 2000-Kalorien-Tag

Foodplan zum Kilo-Killen

Life

Winterspiele eröffnet!

Bei dem Mistwetter hilft nur drinnen bleiben und zocken



Ewig beste Freunde

Wie werden Männer Kumpel, und bleiben es auch? 3-mal 2 Männer und ihre Storys



Strong for Life

2 Kinder mit 3 Müttern — dieser Mann will Mama sein

Style

32 Uhren für jeden Stil

Damit schütteln Sie gute Zeit locker aus dem Handgelenk



Must-haves & mehr Frische

Fashion-Favoriten unserer Mode-Kollegen



Auf den Kopf! Gefallen!

Warme wie coole Mützen, Handschuhe und Schals

Pflege

Eine saubere Lösung?

So erreichen diese neuen Pflegeprodukte ihre Ziele



Eiskalt? Eingeschmiert!

Diese neuen Pflegeprodukte erfreuen die Haut im Winter

Sex

Feste feiern und flirten

Die neuesten Strategien für Büro, Xmas-Party & Co. – und Weihnachtsfeier-Knigge



„Wozu roter Lippenstift?“

Frag Franzi! Unsere Kollegin weiß stets Rat, auch bei ganz heiklen Männer-Problemen

Meinung

Ein Mann, ein Wort

Unser Chef sagt, wie er über Weihnachten schlank bleibt



Rotes Cape? Rotes Tuch!

Männer sollen Helden sein – dagegen wehrt sich Autor Jens Clasen mit Superkraft „



"Hört auf zu ächzen!"

Kollege Arndt Ziegler stören Stöhner im Gym – und unsere Leser antworten ihm

+++ Das nächste Heft kommt am Mittwoch, den 14. Dezember 2016 in den Handel +++