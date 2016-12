Ausgezeichnete Herrenparfüms: Die Men's Health Duft-Awards-Gewinner

Men's Health Duft-Awards-Gewinner 2016: Bester Duft für den Job & den Abend 'The Scent' enthält den außergewöhnlichen Duftstoff der afrikanischen Maninka-Frucht, der aphrodisierende Fähigkeiten nachgesagt werden. In Kombination mit Ingwer, Lavendel und intensiven Lederakkorden entwickelt das Herrenparfüm ein temperamentvoll-verführerisches, maskulin-elegantes Duftfeuerwerk, das Männer wie Frauen begeistert. Bester Beweis: 2016 gewinnt 'The Scent' gleich 2 unserer Duft Awards: In der Kategorie 'Bester Duft für den Job' und 'Bester Duft für den Abend'.