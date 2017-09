Mineralstoffe und Spurenelemente: Darum sind Magnesium, Calcium & Co. für Sportler so wichtig

Mineralstoffe und Spurenelemente sind die "kleinen Brüder" der Vitamine, bekommen aber viel zu wenig Aufmerksamkeit. Warum vor allem Sportler von ausreichend Calcium, Kalium & Co. profitieren

Mineralstoffe und Spurenelemente bilden – zusammen mit Vitaminen – die Gruppe der sogenannten "Mikronährstoffe". Im Gegensatz zu den Makronährstoffen Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett, liefern diese keine Energie. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie weniger wichtig sind. Ganz im Gegenteil.

Bei Mineralstoffen handelt es sich um anorganische Verbindungen, die über die Nahrung aufgenommen werden müssen, da Ihr Körper sie nicht selbst herstellen kann. Für Ihren Organismus sind sie essentiell, also lebensnotwendig. Deshalb müssen Sie regelmäßig für Nachschub sorgen.

Mineralstoffe, von denen mindestens 50 mg pro Kilogramm Körpergewicht im Körper liegen, werden auch als "Mengenelement" bezeichnet.

Dazu gehören:

Spurenelemente gehören zur Gruppe der Mineralstoffe. Im Gegensatz zu den Mengenelementen werden sie jedoch nur in winzigen Mengen, eben in Spuren, benötigt. Trotzdem sind sie nicht weniger wichtig, da sie an einer Vielzahl von lebenswichtigen Vorgängen in Ihrem Körper beteiligt sind. Eisen ist die einzige Ausnahme. Obwohl der Bedarf hier höher ist, wird es bei den Spurenelementen eingeordnet.

Dazu gehören:

Der Unterschied zwischen Mineralstoffen und Spurenelementen liegt in der Menge. Nicht nur in der Menge, in der sie im Körper vorhanden sind, sondern auch in der Menge des Tagesbedarfs. Von Mineralstoffen sind mindestens 50 mg pro kg Körpergewicht im Körper vorhanden, während Spurenelemente unter diese Markierung fallen. Auch bei der Tagesration gilt: Der Mineralstoffbedarf ist um einiges höher als der Bedarf an Spurenelementen. Bei Mineralstoffen kann der bei bis zu einem Gramm pro Tag liegen, während viele Spurenelemente nur in Mikromengen benötigt werden.

Der Aufgabenbereich von Mineralstoffen und Spurenelementen ist riesig. Einige der Mengenelemente werden für den Aufbau der physischen Struktur des Körpers, wie zum Beispiel Knochen oder Zähne benötigt. Auch Hormone und Blutzellen können nur mit ihrer Hilfe gebildet werden. Daneben kümmern sie sich um die Reizweiterleitung zwischen Nervenzellen, sind am Energiestoffwechsel beteiligt, halten das Immunsystem fit und regulieren den Blutzuckerspiegel. Natürlich wird nicht jeder Mineralstoff überall benötigt. Ihr Körper ist clever und setzt auf Aufgabenteilung. Einige wirken jedoch nur zusammen und beeinflussen sich gegenseitig.

Beim Sport sorgen Mineralstoffe und Spurenelemente dafür, dass die Muskeln optimal zusammenarbeiten

Wer Sport treibt, sollte nicht nur seine Makros im Blick behalten: Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette liefern zwar Energie für Ihr Workout sowie reichlich Aminosäuren, die für den Muskelaufbau benötigt werden. Ohne Mikronährstoffe läuft trotzdem nichts.

Mineralstoffe und Spurenelemente nehmen nämlich eine besondere Stellung ein und sind daher besonders für Sportler, beziehungsweise Ihren sportlichen Erfolg, wichtig: Erst sie ermöglichen eine optimale Zusammenarbeit zwischen den Muskeln. Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium sind zum Beispiel an der Kommunikation zwischen Nerven beteiligt und regulieren die Muskelkontraktion. Andere Stoffe, wie Eisen, kümmern sich um den Sauerstofftransport im Blut sowie den Energiestoffwechsel, für den wiederum der Sauerstoff benötigt wird. Ohne diese Funktionen können Sie Ihr Training quasi vergessen. Denn Makros müssen zuerst einmal in Energie umgewandelt werden, bevor sie für Power sorgen. Und dafür braucht es Mineralstoffe und Spurenelemente.

Wie hoch ist der Tagesbedarf an Mineralstoffen und Spurenelemente?

Der tägliche Bedarf an Mineralstoffen und Spurenelementen variiert. Generell gilt: Von Mineralstoffen benötigen Sie mehr, von Spurenelementen geringere Menge. Die deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) veröffentlicht regelmäßig Zahlen der empfohlenen Tagesdosis. Diese sind als Richtwerte zu verstehen und können durch besondere Umstände variieren. Wer viel Sport treibt, benötigt meist mehr als die empfohlene Menge, da Mineralstoffe über den Schweiß verloren gehen. Hinzu kommt, dass Ihr Körper generell durch körperliche Anstrengung mehr Mineralstoffe und Spurenelemente verbraucht.

Tabelle* der empfohlenen Tagesdosis an Mineralstoffen für Männer

Mineralstoff empfohlene Tagesdosis
Natrium 550 mg / Tag
Kalium 2000 mg / Tag
Calcium 1000 mg / Tag
Magnesium 350 mg / Tag
Phosphor 700 mg / Tag
Chlorid 830 mg / Tag

Tabelle* der empfohlenen Tagesdosis an Spurenelementen für Männer Spurenelement empfohlene Tagesdosis Eisen 10 mg / Tag Jod 200 µg / Tag Fluorid 3,8 mg / Tag Zink 10 mg / Tag Selen 70 µg / Tag *Quelle: Die große Wahrburg / Ebert Kalorien & Nährwerttabelle. Ausgabe 2016/17. Trias Verlag. Wie lässt sich der Tagesbedarf an Mineralstoffen und Spurenelementen decken? Im Normalfall können Sie Ihren täglichen Bedarf an Mineralstoffen und Spurenelementen über die Nahrung decken. Zumindest, wenn diese ausgewogen und abwechslungsreich ist. Fisch, Fleisch, Milch- und Vollkornprodukte, Hülsenfrüchten, Nüsse und Gemüse liefern das ganze Spektrum an Mineralstoffen und Spurenelemente. Auch Vegetarier können ohne Fisch und Fleisch ihren täglichen Bedarf decken. Veganer haben es hingegen schon etwas schwerer. Milchprodukte sind DIE Quelle für Calcium, sodass der Körper ohne diese schneller in einen Mangelzustand versetzt wird. Das Gleiche gilt für Eisen, das vor allem in Fleisch steckt. >>> Dieses Gemüse liefert besonders viel Eisen Wenn Sie unsicher sind, ob Sie Ihren täglichen Bedarf decken, lohnt sich ein Gang zum Arzt. Ein Blutbild gibt Aufschluss über Ihren Mineralstoffhaushalt. Bei erhöhtem Bedarf oder akutem Mangel gibt es verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, mit denen Sie nachhelfen können. Diese gibt es zum Beispiel in Form von Pillen, Pulver oder Brausetabletten. Wann sind Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll?

Bei einem erhöhten Bedarf an Mineralstoffen und Spurenelementen können Sie mit Pillen nachhelfen

Ihr Körper reguliert die Aufnahme von Mineralstoffen und Spurenelementen je nach Bedarf selbst. Die Menge, die er benötigt, schleust er vom Darm in die Blutbahn, um es dann an die Stellen zu befördern, an denen es gebraucht wird. Der Rest wird ohne weiteren Nutzen ausgeschieden.

Nahrungsergänzungsmittel sind deshalb nur bedingt sinnvoll, nämlich dann, wenn Sie Ihren Bedarf nicht mehr über die Lebensmittel decken können. Sportler benötigen meist mehr Mineralstoffe und Spurenelemente. Auf gut Glück ein paar Pillen einzuschmeißen, ist jedoch nicht der richtige Weg. Je nach Mineralstoff oder Spurenelement kann sowohl ein Mangel als auch eine Überdosis Ihren Körper ganz schön aus dem Gleichgewicht bringen. Deshalb gilt: Wer viel Sport treibt oder einen erhöhten Bedarf hat, kann durchaus zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Aber nicht willkürlich, sondern lieber auf Basis eines entsprechenden Befundes, den Sie über ein Blutbild beim Arzt bekommen.

Tipps für eine mineralstoffreiche Ernährung

Frisch kochen lohnt sich. Beim Dünsten und Garen bleiben besonders viele Mineralstoffe und Spurenelemnte erhalten

Kochen Sie frisch: Das ist zwar keine neue Erkenntnis, aber trotzdem immer erwähnenswert. So liefern Sie Ihrem Körper nämlich einiges mehr an Nährstoffen, eben auch Mineralstoffe und Spurenelemente.

Dünsten oder garen Sie Gemüse: Hitze macht Mineralstoffen und Spurenelementen nichts aus. Dafür mögen sie es nicht, lange in Wasser zu kochen. Dabei werden sie nämlich ausgeschwemmt. Anstatt im Gemüse sind sie dann im Kochwasser, das meist einfach weggeschüttet wird. Deshalb Gemüse lieber garen oder dünsten.

Vollkorn essen: Wenn es um den Geschmack geht, lässt Weißmehl viele Herzen höher schlagen. Die inneren Werte überzeugen jedoch nicht. Der Großteil der Nährstoffe sitzt direkt unter der Schale des Getreidekorns. Die wird jedoch bei der Herstellung von weißem Mehl entfernt. Bei Vollkorn bleibt sie dran, sodass auch die Nährstoffe erhalten bleiben.

Trinken Sie mineralstoffreiches Wasser: Ein Tipp, mit dem Sportler gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Wer schwitzt, muss nicht nur seinen Flüssigkeitshaushalt wieder auf Vordermann bringen, sondern auch Mineralstoffe nachlegen. Dafür gibt es Mineralwasser, das mit Magnesium oder Calcium versetzt ist und hilft, den Bedarf zu decken.

Symptome und Folgen eines Mineralstoff- oder Spurenelementmangels

Bis sich aufgrund eines Mangels an bestimmten Minerastoffen oder Spurenelementen körperliche Symptome bemerkbar machen, kann es einige Zeit dauern. Da Ihr Körper clever ist, hat er für Notsituationen vorgesorgt und speichert Mineralstoffe und Spurenelementen zum Beispiel in Ihren Knochen. Auf diese Reserven greift er im Fall der Fälle zurück. So hält er alle Funktionen am Laufen. Sobald sein Speicher jedoch aufgebraucht ist, beginnt es zu hapern. Wie lange das dauert, ist individuell und hängt unter anderem vom täglichen Bedarf ab. Ob Sie den decken, lässt sich immer nur vermuten. Umso wichtiger ist es, Symptome, die auf einen Mangel hindeuten, ernst zu nehmen und die Werte regelmäßig in einem Blutbild überprüfen zu lassen.

Mineralstoffe, bei denen häufiger ein Mangel Auftritt sind:

Eisen

Calcium

Jod

Zink