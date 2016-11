Individuelle Geschenkideen : Kleine Geschenke für den Adventskalender

Kleine Geschenke zu Weihnachten: Adventstee

Løv Organic präsentiert eine fruchtige Gewürzmischung, deren bittersüße Anklänge an Hibiskus und schwarze Johannisbeere hervorragend mit den bezaubernden Zimt-, Süßholz- und Kardamomnoten harmonieren. Das perfekte Geschenk also, um Ihren Schatz an die Couch zu fesseln.

Erhältlich für ca. 14 Euro bei de.kusmitea.com