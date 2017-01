Mit diesen 14 Übungen verbessern Sie Ihre Körperhaltung

Typische Fehlhaltung: krummer Rücken © Undrey / Shutterstock.com

Nach vorne gebeugte Schultern

Wo der Schmerz auftritt: am Nacken, auf den Schultern oder am Rücken

Mögliche Ursache: verhärtete Brustmuskeln

Wie Sie dagegen vorgehen: Versuchen Sie es mit einer Dehnung am Türrahmen: Drücken Sie Ihren Arm gegen die Türumrahmung in der High-Five-Position (diese sieht aus wie ein L) und bringen Sie Ihren Ellbogen in einen 90-Grad-Winkel. Gehen Sie durch den Türeingang bis Sie die Dehnung in Ihrer Brust und auf Ihren Schultern spüren können. Halten Sie es für 30 Sekunden. Und wiederholen Sie das Ganze 4-mal täglich.

Zweite mögliche Ursache: Schwäche im mittleren und unteren Teil Ihres Trapezmuskels.

Wie Sie dagegen vorgehen: Legen Sie sich mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden und bringen Sie Ihre Arme in einen 90 Grad Winkel in der High-5- Position. Ohne Ihren Ellenbogenwinkel zu verändern, strecken Sie beide Arme in die Luft während Sie Ihre Schultern zurückziehen und Ihre Schulterblätter zusammenpressen. Halten Sie das für 5 Sekunden und machen Sie davon täglich 2 bis 3 Sätze mit jeweils 12 Wiederholungen.

Krummer Rücken bzw. Rundrücken

Wo der Schmerz auftritt: am Nacken, auf den Schultern und am Rücken

Mögliche Ursache: eingeschränkte Beweglichkeit des oberen Rückens

Wie Sie dagegen vorgehen: Legen Sie sich mit dem Gesicht nach oben auf eine Schaumstoffrolle, die ungefähr in der Mitte des Rückens platziert ist und bringen Sie Ihre Wirbelsäure in eine aufrechte Position. Nehmen Sie dann Ihre Hände hinter Ihren Kopf und bewegen Sie Ihren oberen Rücken 5-Mal über die Schaustoffrolle. Wechseln Sie die Position der Rolle und wiederholen Sie die Übung für den unteren Rücken.

Zweite mögliche Ursache: schwache Rückenmuskeln

Wie Sie dagegen vorgehen: Machen Sie die "Cobra". Legen Sie sich mit dem Gesicht nach unten und den Armen auf der Seite so hin, dass die Handflächen den Boden berühren. Heben Sie nun Ihre Brust und Hände vom Boden während Sie Ihre Schulterblätter zusammenpressen, das Kinn zeigt währenddessen nach unten. Halten Sie diese Übung für 5 Sekunden und machen Sie davon täglich 2 bis 3 Sätze mit jeweils 12 Wiederholungen.

>>> 8 Übungen für einen gesunden Rücken