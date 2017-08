10 simple Alltags-Tipps, mit denen Sie gesünder denn je werden

Wir haben Ärzte, Sexualtherapheuten und Ernährungsexperten nach ihren besten Gesundheits-Tipps gefragt. Sie werden überrascht sein, wie einfach ihre Ratschläge im Alltag umzusetzen sind

Die Grundlagen für einen gesunden Lebensstil kennen Sie vielleicht: eine ausgewogene Ernährung, viel Bewegung und der Verzicht aufs Rauchen. Das sind die Basics, aber mit der Gesundheit ist es wie beim Muskeltraining: Neben den Grundlagen muss auch das Feintuning stimmen, denn das ist genauso wichtig. Hier sind die 10 besten Gesundheits-Tipps für den Alltag:

Nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand: Wenn Sie sich gestresst fühlen, kann Masturbieren beim Runterkommen helfen, sagt der amerikanische Psychotherapeut Paul Hokemeyer. Denn beim Orgasmus werden viele Wohlfühlhormone wie etwa Oxytocin freigesetzt, die besonders gut darin sind, uns zu entspannen. Netter Nebeneffekt: Regelmäßiges Masturbieren senkt zudem das Prostatakrebs-Risiko.

Vor Ihrem nächsten Ausdauertraining sollten Sie bewusst atmen. © Rido / Shutterstock.com Gesundheits-Tipp 2: bewusster atmen Versuchen Sie bei Ihrem nächsten Ausdauer- oder Krafttraining doch mal, die ersten 10 Minuten nur durch die Nase zu atmen, rät Nathan Helmig, Cheftrainer bei therunexperience.com. Die verminderte Sauerstoffzufuhr zwingt Sie dazu, Ihr Zwerchfell voll einzusetzen und viel tiefer als gewohnt durchzuatmen. Diese Technik funktioniert auch prima, wenn Sie gestresst sind: Verlangsamen Sie bewusst Ihren Atem und konzentrieren Sie sich darauf, wie sich Ihr Körper entspannt und Sie langsam wieder runterkommen. Gesundheits-Tipp 3: offen über Krankheiten reden

Vier von fünf Männern sprechen nicht mit anderen über ihre sexuelle Gesundheit oder irgendein anderes gesundheitliches Problem. Das führt dazu, dass viele gar nicht wissen (wollen), welche Krankheiten sie eventuell haben oder für welche sie aus genetischen Gründen anfällig sind. Doch es ist wichtig, diese Gespräche zu führen, weiß US-Urologe Jamin Brahmbhatt: Erkundigen Sie sich über vererbbare Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck oder Krebs in der Familie. Reden Sie mit Ihrer Partnerin über sexuell übertragbare Krankheiten, die sie beide vielleicht haben oder hatten. Nur wenn Sie einen Überblick darüber haben, wie es gesundheitlich um Sie steht und mit welchen Risiken Sie rechnen müssen, können Sie wirksam vorbeugen und rechtzeitig reagieren.

Wenn Sie sich fit halten, ist es auch Ihr Herz © CLIPAREA l Custom media / Shutterstock.com Gesundheits-Tipp 4: das Herz höher schlagen lassen Ihr Herz braucht regelmäßige Pflege und Training, damit es seinen Job auch möglichst lange und fit macht. 30 bis 40 Minuten Training an den meisten Tagen der Woche sind ideal, sagt US-Kardiologe Prediman K. Shah von der University of California in Los Angeles. Auch zweimal die Woche Krafttraining mit Gewichten sollte dabei sein. Wenn Sie dazu noch Ihren Stress abbauen wollen, versuchen Sie es mal mit Yoga. Das trainiert nicht nur den Körper, sondern baut auch nachweislich Stress ab, der immer noch Mitschuld an den sechs häufigsten Todesursachen trägt. Gesundheits-Tipp 5: mehr Ballaststoffe essen Männer konsumieren im Durchschnitt weniger als die Hälfte der empfohlenen Ballaststoffe pro Tag (30 bis 38 Gramm), was zum gesundheitlichen Problem werden kann, denn Ballaststoffe helfen, die Blutzucker- und Cholesterin-Werte unter Kontrolle zu halten. Zudem schützen sie uns vor Herzerkrankungen, Fettleibigkeit und Diabetes. Der Gastroenterologe Akash Goel vom Presbyterian Hospital in New York rät deshalb dringend dazu, mehr Ballaststoffe auf den Tisch zu bringen. Sein Tipp: Im Supermarkt einfach mehr Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und Linsen in den Wagen legen. Denn wenn die Lebensmittel erstmal zu Hause sind, ist es wahrscheinlicher, dass sie auch gegessen werden.

Urlaub verbessert Schlaf, Kreativität, verringert Stress und Entzündungen im Körper und unterstützt das Immunsystem. © baranq / Shutterstock.com Gesundheits-Tipp 6: Urlaub machen Leistungsfähigkeit ist wie ein Muskel: Wenn man ihn zu lange angespannt hält, wird er immer schwächer. Genau deshalb brauchen wir regelmäßig Urlaub: Er verbessert den Schlaf und die Kreativität, verringert Stress und Entzündungen im Körper, unterstützt das Immunsystem und bringt uns wieder in Kontakt mit der Familie oder engen Freunden. Es gibt keine bessere Droge auf der Welt, die jede Faser unseres Körpers so dramatisch zum Positiven verändern kann, wie Urlaub, sagt Psychologe und Verhaltensforscher Murali Doraiswamy von der Duke University in Durham, USA. Gesundheits-Tipp 7: viel Sex haben Sex ist gut für uns – aus ganz verschiedenen Gründen, und zwar auch aus gesundheitlichen: Eine Studie des "British Medical Journal" hat beispielsweise herausgefunden, dass Männer, die zweimal die Woche einen Orgasmus haben, gesünder und länger leben. Wenn ein Mann mindestens dreimal Sex pro Woche hat, reduziert sich sein Herzinfarkt-Risiko auf die Hälfte. Außerdem verbessern Sex und gute Orgasmen die Bindung an den Partner. Doch leider heißt das nicht, dass Pärchen jeden Tag Sex haben müssen, um glücklich zu sein. Paare, die es mehrmals die Woche tun, sind nämlich überraschenderweise nicht glücklicher als jene, die nur einmal die Woche kopulieren.