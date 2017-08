Tabata Training: Mit Intervalltraining fit in nur 4 Minuten

Beim Tabata-Training reichen 4 Minuten Workout, um Ihre Ausdauer und Fitness maximal zu fordern. Wir verraten, warum das hochintensive Intervalltraining Sie fitter und schneller macht als jedes andere Trainingsprogramm

Tabata ist eine Form des hochintensiven Intervalltrainings (HIIT), bei der sich kurze Phasen der extremen körperlichen Ausdauer-Belastung mit noch kürzeren Erholungs-Phasen abwechseln. Klassische HIIT-Workouts dauern 4 bis 30 Minuten, fordern den Körper maximal und verbessern laut Studien die Fettverbrennung. Ein Tabata besteht aus 8 Intervallen und dauert nicht länger als 4 Minuten. Der japanische Sportwissenschaftler Dr. Izumi Tabata hatte 1996 eine Studie zur Leistungssteigerung mittels Intervalltraining bei Topathleten des Eisschnelllaufteams durchgeführt. Das beste Ergebnis erzielte er mit dem nach ihm benannten Tabata-Prinzip, das in abgeleiteter Form noch heute beim Laufen, Schwimmen, Rudern, aber auch mit klassischen Kraftübungen – meist Bodyweightübungen – eingesetzt wird – sogar im Crossfit-Training.

Wichtigste Bedingung fürs Tabata-Training: Sie müssen wirklich alles geben © Maridav / Shutterstock Was bringt mir Tabata-Training? Ganz klar: Es verbrennt Fett, geht schnell und ist sehr effektiv. Die kurzen intensiven Einheiten trainieren Ihr gesamtes Herz-Kreislauf-System. Sie verbessern Ihre aerobe und anaerobe Leistungsfähigkeit beim Ausdauersport, etwa beim Laufen, Schwimmen, Radfahren. In der Tabata-Studie konnten die Teilnehmer innerhalb von 6 Wochen ihre anaerobe Leistungsfähigkeit um 28 % und ihre maximale aerobe Kondition um 15 % steigern. Auch für Fußballer, Handballer und andere Teamsportler ist das intensive Intervalltraining nützlich. Tabata bereitet sie auf extreme, hochintensive Spielsituationen wie Sprints vor, trainiert Wettkampfhärte. Und damit nicht genug: Tabata ist ideal zum Abnehmen, lässt Ihre Kilos purzeln. Denn die 4 Minuten haben es in sich, kurbeln nicht nur sofort Ihre Fettverbrennung an. „Der Stress auf den Körper ist extrem hoch, so dass auch danach reichlich Energie verbrannt wird“, so Fitness-Experte und Trainer Markus Bremen aus Köln. Durch diesen so genannten Nachbrenn-Effekt läuft Ihr Stoffwechsel auch 12 bis 24 Stunden nach der Tabata-Einheit noch auf Hochtouren. Weiterer Vorteil: Tabata-Training ist vielseitig, funktioniert mit Ausdauereinheiten genauso wie mit Kraftübungen, beispielsweise Übungen mit dem eigenen Körpergewicht wie Liegestütze, Kniebeugen, Burpees und Bergsteiger. Einzige Bedingung: Sie müssen während der Belastungsphase wirklich alles geben. „Wer hier nicht Vollgas gibt, kann auch gleich aufhören“, sagt Experte Bremen. Wer also im Anschluss nicht richtig platt ist und noch eine Runde aufs Laufband geht, hat etwas falsch gemacht. >>> So kurbeln Sie die Fettverbrennung im Schlaf an

Tabata-Training besteht aus 8 Intervallen © Wavebreakmedia / Shutterstock Wie funktioniert Tabata eigentlich? Strenggenommen besteht ein richtiges Tabata-Training aus 8 Intervallen. Ein Intervall setzt sich aus 20 Sekunden Training bei einer extrem hohen Belastung (170 % des VO2max) und 10 Sekunden Pause zusammen. Zwischen den Intervallen gibt es keine zusätzlichen Pausen. Ein Tabata dauert also 4 Minuten. Der VO2max ist ein Gradmesser für Ausdauerleistung und bezeichnet die maximale Menge an Sauerstoff, die ein Mensch unter Belastung aufnehmen, transportieren und in den Zellen verwerten kann. Der Wert wird per Atemgasanalyse oder Cooper-Test (maximale Strecke, die man in 12 Minuten laufen kann) ermittelt. Die laut Tabata geforderten 170 % des VO2max bedeuten im Klartext also eine unfassbare Belastung, die ein normaler Breitensportler vermutlich niemals erreichen wird. Allerdings waren die Teilnehmer der Original-Studie auch Weltklasse-Athleten des japanischen Olympiateams. Das heißt natürlich nicht, dass Sie jetzt auf Tabata-Training verzichten müssen. Für Sie gilt bei den 20 Sekunden Belastung: Geben Sie alles! Gehen Sie immer an Ihre Grenzen! Plus: Warm-Up und Cool-down nicht vergessen. Ein richtiges Tabata-Workout sollte daher länger als 4 Minuten – eher 20 Minuten dauern. >>> Das perfekte Warm-up für jedes Training

Die besten Tabata-Übungen als Video 19 Bilder © Christine Liebold Wie sieht ein Tabata-Trainingsplan aus? Einen Tabata-Trainingsplan zu erstellen, ist einfach. Beachten müssen Sie nur die geforderten 8 Intervalle mit den jeweiligen 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Erholung. Hier ein Tabata-Trainingsplan-Beispiel mit Bodyweight-Übungen: Warm-up 5 Minuten Hampelmänner und Schattenboxen im Wechsel Tabata 1.1 20 Sekunden Burpees Pause 10 Sekunden Tabata 1.2 20 Sekunden Box-Jumps Pause 10 Sekunden Tabata 1.3 20 Sekunden Liegestütze Pause 10 Sekunden Tabata 1.4 20 Sekunden Bergsteiger Pause 10 Sekunden Tabata 1.5 20 Sekunden Burpees Pause 10 Sekunden Tabata 1.6 20 Sekunden Box-Jumps Pause 10 Sekunden Tabata 1.7 20 Sekunden Liegestütze Pause 10 Sekunden Tabata 1.8 20 Sekunden Bergsteiger Pause 10 Sekunden Cool-down 5 Minuten Hampelmänner und Schattenboxen im Wechsel Gesamte Tabata Zeit = 4 Minuten

Warm-up Cool-down = 10 Minuten Diese Tabata-Einheit 4 Mal pro Woche ausführen. Wichtig: Die Intensität nach und nach steigern! Ein Tabata-Trainingsplan kann auch nur aus 1 Übung bestehen. Beispiel: Indoor-Cycling oder Sprints. Hier sollten Sie fürs Warm-up, Cool-down und die Erholungspausen lockeres Radfahren auf dem Fahrradergometer bzw. lockeres Laufen/Gehen wählen. Besteht ein Tabata nur aus einer Kraftübung, können Sie auch mehrere Tabatas mit unterschiedlichen Übungen hintereinander absolvieren. Beispiel einer Kombi aus 4 Tabatas: Tabata 1 Kniebeugen (8 Intervalle a 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause)

Tabata 2 Liegestütze (8 Intervalle a 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause)

Tabata 3 Burpees (8 Intervalle a 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause)

Tabata 4 Bergsteiger (8 Intervalle a 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause) Dauer = 16 Minuten (+ zirka 10 Minuten Warm-up und Cool-down)



Tabata-Workouts funktionieren ohne oder mit Zusatzgeräten © Baranq / Shutterstock Tabata-Workouts für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis Tabata-Workouts funktionieren ohne oder mit Zusatzgeräten. Anfänger sollten zunächst ohne Geräte (Gewichte etc.) starten, um sich komplett auf die Übung und die Ausführung konzentrieren zu können, beispielsweise mit Hampelmännern, Sprüngen auf der Stelle und Bergsteiger. Einsteiger können auch die Belastung- und Pausenzeiten anpassen: etwa 10 Sekunden powern, 20 Sekunden pausieren. Profis nutzen beispielsweise Schlingentrainer (TRX-Trainer), Widerstandsbänder, Kimmzugstangen, Gymnastikball, Hanteln und Kettlebells, um die Übungen zu erschweren.

Hier ein Beispiel für ein Tabata-Workout für Anfänger im Video: Tabata-Workout für Anfänger im Video

Hier ein Beispiel für ein Tabata-Workout für Fortgeschrittene im Video: Tabata-Workout für Fortgeschrittene im Video

Hier ein Beispiel für ein Tabata-Workout für Profis im Video: Tabata-Workout für Profis im Video