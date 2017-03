Making Of: Modeproduktion auf den Seychellen

Respektvoll fügen sich Häuser und Hütten in die Natur ein © Maia Luxury Resort

Das MAIA Lu­xury Resort hat seine atemberaubenden Villen so respektvoll und geschickt an einem sanft abfallenden Hang platziert, dass kein Bewohner dem anderen auf den Teller schaut. Diese ganz natürliche Privatheit bildet die Basis für absolute Entspannung. Ein persönlicher Butler liest jeden noch so außergewöhnlichen Wunsch von den Augen der Gäste ab. Der Blick aus den Panoramafenstern fällt auf die Bucht mit dem feinkörnigen Strand. Im Wasser huschen Schwärme bunter Fische durch die Korallenbänke. Allerorten gibt es eine Reichhaltigkeit, die nie protzt, sondern ganz im Gegenteil völlig unaufdringlich und zurückhaltend verzaubert.

Hier darf die Seele baumeln in einer Hängematte aus Fürsorge. Hier wird das Herz gewärmt von Strahlen der Sanftmut. Hier ist ein kleines Stück Himmel auf Erden bereitet, um Glückseligkeit erleben zu dürfen. Am liebsten würde man im MAIA Luxury Resort auf Dauer sein Nest bauen, genauso wie die Seeschildkröte. Danke für die Unterstützung: www.maia.com.sc