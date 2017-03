4 überraschende Wege, um Nagelpilz zu besiegen

Schon einmal erlebt? Es gibt tatsächlich Schlimmeres als Fußpilz: Nagelpilz. Unter Onychomykose, so der Fachbegriff für die häufig unterschätzte Infektion, leiden Betroffene oftmals sehr lange. Der Nagel verfärbt sich, wird rissig, brüchig und kann abblättern. Die Infektion ist äußerst schwierig zu heilen. Eine Genesung ist aber möglich, sagt Dr. Ute Siemann-Harms, Oberärztin in der Klinik und Poliklinik für Dermatologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

So entsteht Nagelpilz

Rund 14 Millionen Menschen in Deutschland sind von Nagelpilz betroffen. Eine feuchte Umgebung begünstigt die Infektionsgefahr. Gefahrenquellen: Barfußlaufen in Turnhallen, in der Sauna und in der öffentlichen Dusche. Aber auch durch Fußschweiß in nicht atmungsaktiven Schuhen und Synthetik-Socken kann Nagelpilz entstehen. Meist beginnt die Erkrankung mit einer leichten Verfärbung des Fuß- oder Fingernagels, die kaum sichtbar ist. Häufig geht einer Nagelpilzinfektion eine Fußpilzerkrankung voraus, besonders wenn diese nicht oder nur unzureichend behandelt wurde, warnt die Expertin.



Die Ansteckung erfolgt wie beim Fußpilz per Schmier- oder Kontaktinfektion, entweder von Mensch zu Mensch oder über nicht desinfizierte Gegenstände. Zur Risikogruppe gehören auch Sportler. Manche Patienten kultivieren ihren Nagelpilz Jahrzehnte, die Sporen sind teilweise über Monate ansteckend. Oftmals genügt bereits ein kleiner Riss, wenn die umliegende Haut infiziert oder verletzt ist, um den Erregern (vor allem Fadenpilze) das Eindringen zu erleichtern. Sind nur Teile einzelner Nägel betroffen und ist die Nagelwurzel noch nicht infiziert, empfehlen Experten häufig eine äußere Behandlung. Bevor Sie teure Cremes und Lacke kaufen, gibt es auch 4 ungewöhnliche Wege, um Nagelpilz zu besiegen:

1. Weg, den Nagelpilz zu besiegen: Wick VapoRub

Hausmittel wie Wick VapoRub können gegen Nagelpilz helfen, behauptet Joe Graedon, Pharmakologe an der UNC Eshelman School of Pharmacy (USA) und Autor von "Best Choices From the People's Pharmacy" (2007), einem Buch über die Möglichkeiten der natürlichen Hausapotheke. Denn echte Medikamente können unangenehme Nebenwirkungen haben, besonders wenn man gleichzeitig verschiedene einnimmt. Wick VapoRub befreit außer der Nase auch Ihre Zehennägel. Die Erkältungssalbe wird aus verschiedenen Ölen und Pflanzen hergestellt und enthält unter anderem die pilzhemmenden Wirkstoffe Kampfer und Eukalyptus. Wick VapoRub sei daher eine "sichere und preiswerte Alternative, um Nagelpilz zu behandeln", stellte eine Studie der U.S. Air Force von 2011 fest. Aber: Bei stark geschädigten Nägeln ist die Salbe wegen ihrer ätherischen Öle nicht zu empfehlen, weil diese heftiges Brennen und Kontaktallergien auslösen können.

Anwendung: mindestens 1-Mal täglich Wick VapoRub per Q-Tip auf den betroffenen Nagel auftragen. Das "Wundermittel" Wick VapoRub soll übrigens auch gut gegen Warzen helfen und als Wärmetherapie bei Muskelschmerzen. Einfach einmassieren und ein Wärmekissen für 15 Minuten auflegen.