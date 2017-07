Nervige Autofahrer: Die 10 größten Aufreger im Straßenverkehr

Autofahren kann pure Freude sein, doch meist ist da immer irgendwo ein Blödmann, der uns mit seinem Fahrverhalten im Straßenverkehr blitzschnell auf die Palme bringt. Die nervigsten Aufreger

Kennen Sie das: Mal eben schnell vor Ladenschluss noch Bier holen. Die Zeit drängt, also ab ins Auto und los geht’s! Oder auch nicht, denn natürlich schiebt sich genau jetzt ein Rentner mit fingerdicker Brille auf der Nase in seinem Opel Corsa vors Auto und trottet völlig entspannt in der 30er Zone mit 20 km/h vor einem her. Ganz ehrlich: WTF?! Und das ist nur eine von vielen Situationen, in denen wir unseren Kopf nur noch gegen das Lenkrad hämmern wollen. Hier ist unsere Top 10 der größten Aufreger im Straßenverkehr:

Aufreger 1: Der Lichthupen-Honk

Was um alles in der Welt denken sich die Leute dabei, wenn sie sich hinter uns quengelnd aufbäumen und dann plötzlich im Sekundentakt ihr Fernlicht aufblitzen lassen? Vielleicht denken sie: "Oh, wahrscheinlich hat der vor mir keinen Rückspiegel und noch nicht gesehen, dass ich vorbei will! Am besten mache ich ihn mal mit meinem Stroboskop-Geblitze auf mich aufmerksam, das kennt er sicher aus der Dorfdisco." Oder: "Der hat doch gesehen, dass ich vorbei will! Wenn ich den nur richtig doll nerve, dann macht er mir bestimmt gerne Platz!" Von wegen!



Nerviger Autofahrer 2: Der Dauerbremser

Klar: Im Straßenverkehr gilt "safety first"! Natürlich muss aufmerksam und vorausschauend gefahren werden. Aber wenn mal wieder so ein Experte bei jedem Fußgänger, der auch nur seinen Kopf in Richtung Straße dreht, direkt voll in die Eisen steigt, kann man doch nur noch durchdrehen. Am schlimmsten sind die Dauerbremser in 30er Zonen, denn da fühlen sie sich auch noch im Recht. Könnte ja ein Hund frei herumrennen. Oder ein Hase. Da fällt es schwer, sich im Griff zu behalten und dem anderen nicht einfach laut schreiend auf die Stoßstange zu donnern.