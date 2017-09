Outdoor-Sportarten für den Herbst: Sport fürs Schmuddelwetter

Die Reifenwahl: Weltcup-Profis ziehen bei schlammigen Bedingungen extrem dünne Reifen mit einer Breite von 1,5 Zoll auf (zum Beispiel Schwalbes Black Shark Mud). Vorteil: Der Reifen gräbt sich besser in den Matsch und sorgt so für gute Traktion. Tourenbiker sollten sich für einen breiten Schlappen (2,1 bis 2,3 Zoll) entscheiden. Denn diese Modelle verzeihen mehr Fehler in puncto Fahrverhalten und bieten mehr Komfort. Übrigens: Die Matschreifen erkennt man leicht an den kleinen, aber hohen Stollen mit den großen Zwischenräumen.