Gipfel-Action am Drahtseil: Outdoor-Workout Klettersteig

„Klettersteiggehen ist ein Sport, der zwischen Bergwandern und dem alpinem Klettersport angesiedelt ist“, erklärt Stefan Winter, Ressortleiter Breitenbergsport beim Deutschen Alpenverein (DAV) in München. Die italienische Bezeichnung für Klettersteig umschreibt den Sport ganz gut: Bei einer Via Ferrata (auf Deutsch: Eisenweg) geht’s an Eisen-Stiften, -Klammern, -Leitern und -Tritten die Felsen hoch. Dabei sind Sie – bis auf kleine Wanderpassagen – fast immer an einem Drahtseil gesichert. Die ersten Klettersteige entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts, um beliebte Bergwege – wie etwa am Dachstein, Großglockner oder der Zugspitze – abzusichern. Im Ersten Weltkrieg wurden in den Dolomiten weitere angelegt, um dort Bergpatrouillen und Soldaten zu stationieren und zu versorgen. Heutzutage ist daraus ein richtiger Bergsport geworden mit Schwierigkeitsgraden und speziellen Attraktionen, wie spektakulären Seilbrücken und Seilrutschen. Und der boomt. „Mehr als 1000 Klettersteige gibt es in den Alpen“, weiß Winter. Selbst in Nordamerika werden die ersten Routen angelegt. Das Beste: Die meisten Klettersteige der Alpen sind kostenlos. Den „Ernesto Che Guevara“-Steig hat angeblich nur 1 Mann, der Italiener Giorgio Bombardelli, in monatelanger Arbeit Anfang der 90er angelegt. Offenbar ein Fan des gleichnamigen argentinischen Arztes bzw. kubanischen Revolutionsführers und Guerillakämpfers, nach dem er die Ferrata kurzerhand benannte. Und revolutionär ist der Steig in jedem Fall. Denn er ist zwar nicht besonders schwierig, dafür gehört er zu den längsten und kraftraubendsten in den Alpen. Immerhin sind 1400 Höhenmeter in etwa 4 Stunden zu überwinden. Ideal für einen Tagestrip. Denn die Route startet praktischerweise in Talnähe. Plus: Die Blicke von oben sollen atemberaubend sein.

Auch wenn richtige Bergsteiger über Ferratisten die Nase rümpfen, weil sie an Eisenleitern quasi auf einer Überholspur den Fels erklimmen, ist Klettersteiggehen nichts für Sportmuffel. Als Klettersteiger brauchen Sie eine gewisse Bergerfahrung, sollten körperlich gesund, schwindelfrei und trittsicher im unwegsamen Gelände sein. Weitere Voraussetzung: körperliche Fitness. Vor allem eine gut entwickelte Kraftausdauer ist hier wichtig. „Schließlich müssen Sie sich über einen längeren Zeitraum an einem Seil festhalten und teilweise hochziehen können“, sagt der Bergsport-Experte. Klettererfahrung ist zwar hilfreich aber nicht Pflicht. Denn beim Klettersteig erklimmen Sie auch ohne Klettertechnik schroffe Gipfel auf nahezu direktem Weg. Das ist auch das Tolle am Sport. Winter: „Sie dringen in steile Felsregionen vor und haben damit das Gefühl von richtigem Felsklettern.“ Plus: Neben diesem Outdoorerlebnis ist Klettersteiggehen auch ein gutes Workout: Sie trainieren Ausdauer, Koordination, Balance und den gesamten Oberkörper – von der Rumpf- bis zur Armmuskulatur. Passende Kraftübungen für Ferratisten: Liegestütze und Klimmzüge (mit oder ohne Unterstützung).

Beim Klettersteiggehen immer am langen Arm bleiben! Das spart Kraft © Marco Demuth

So klettern Sie eine Via Ferrata

Nachdem ich meine Ausrüstung angelegt habe, geht’s los. Jetzt werden die beiden Karabiner des Klettsteigsets an das nach oben führende, etwa 12 Millimeter dicke Drahtseil eingehängt. Das Seil ist alle paar Schritte mit Befestigungsankern im Fels fixiert. Bis zum nächsten Anker bewege ich mich beispielsweise über Trittstifte, Trittklammern, Griffe oder natürliche Tritte am Seil entlang und schiebe die Ketterkarabiner am Drahtseil mit und zwar immer mit der hinteren bzw. tieferen Hand. Die höhere Hand nutze ich zum Umklinken. Denn an einem Verankerungsstift komme ich nicht weiter: Hier muss ich die 2 Karabiner umhängen. Es sind 2, damit ich nie komplett ungesichert bin. Zunächst klinke ich Karabiner 1 in den nächsten Drahtseilabschnitt, erst dann hänge ich den zweiten vor den nächsten Wandanker. Jetzt bin ich wieder doppelt gesichert. Weiter geht’s, ein Griff nach dem anderen, den richtigen Tritt finden, durchatmen, an den Fels greifen nach oben drücken. Wieder einen Tritt suchen, eine Eisenklammer greifen und weiter hoch. Dazu läuft der typische Soundtrack der Via Ferrata: das Klappern des Karabiners und ein sirrendes Geräusch, das beim Schleifen über das Seil entsteht. Dieser Flow wirkt auf mich tief entspannend. Entspannt und vor allem kraftschonend klettern Sie, wenn Sie folgende Tipps beachten:

Halten Sie immer auch nach natürlichen Griffen und Tritten Ausschau

Ausschau Beherzigen Sie die 3-Punkt-Regel aus dem Klettersport: An drei Punkten sollten Sie sicheren Halt bzw. Stand haben. Immer nur einen Fuß oder eine Hand zum nächsten Punkt bewegen – wie bei einer Leiter.

aus dem Klettersport: An drei Punkten sollten Sie sicheren Halt bzw. Stand haben. Immer nur einen Fuß oder eine Hand zum nächsten Punkt bewegen – wie bei einer Leiter. „So viel wie möglich am langen Arm klettern “, rät der Experte. Beispielsweise wenn Sie die Karabiner umhängen. Oder bei Trink- und Fotopausen: Immer am langen Arm bleiben! Das spart Kraft.

“, rät der Experte. Beispielsweise wenn Sie die Karabiner umhängen. Oder bei Trink- und Fotopausen: Immer am langen Arm bleiben! Das spart Kraft. Wenn Sie nicht Arme wie Arnie haben: Versuchen Sie sich aus den Beinen nach oben zu drücken, wenn möglich nicht an den Armen hochziehen. Die Power im Bizeps brauchen Sie später bestimmt noch.

Nach einigen hundert Metern in leichtem Gelände stehe ich nun vor einer Rinne, in der es steil, nahezu vertikal nach oben geht. Hier ist ein kräftiger Armzug oder die eben erwähnte gute Klettertechnik gefragt. Dies ist die Schlüsselstelle der Route. Sie befindet sich absichtlich im unteren Teil, damit der Klettersteiger die Schwierigkeit abschätzen und im Notfall umkehren kann. Denn eine große Gefahr im Alpinsport ist, dass sich Kletterer überschätzen. Und nicht alle Klettersteige haben so genannte Notausstiege, an denen man kurzentschlossen den Rückzug antreten kann. Die besagte Rinne hat es in sich (Schwierigkeit C), schwerer wird’s auf den nächsten 1000 Höhenmetern nicht mehr. Ich ziehe mich mit ein paar kräftigen Armzügen nach oben, schließlich sehe ich den Ausflug als Workout an.