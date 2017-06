Frisch gestochen: Pflege für das neue Tattoo

Egal welches neue Motiv Ihren Körper ziert: Nach dem Stechen brauchen Haut und Tattoo erst mal intensive Pflege

Stichtag: Die beste Tattoo-Pflege

Frisch gestochene Tattoos brauchen optimale Pflege, um zügig zu heilen und lange ihre Farbintensität zu behalten. So machen Sie alles richtig!

Die Pflege des frisch gestochenen Tattoos

Machen wir uns nichts vor: Wer sich tätowiert, fügt seinem Körper eine Verletzung zu. "Bei einer Tätowierung dringt mit der Nadel ein Fremdkörper bis in die vierte Hautschicht ein und es entsteht eine Wunde. Damit diese möglichst schnell verheilt, muss dem Körper ein optimaler Heilungsprozess gewährleistet werden", sagt der Janusz Hermann, Tätowierer und Gründer der speziell für Tattoos entwickelten Pflegeserie TatooMed. Er erklärt, was bei einem frisch gestochenen Tattoo besonders wichtig ist:

Feuchtigkeit: Ist das Tattoo, also die Wunde noch frisch, sollte für ein feuchtes Wundklima gesorgt werden. Früher ist man davon ausgegangen, frische Wunden müssten trocken gehalten werden. "Das ist aber genau falsch, denn durch eine trockene Wundheilung besteht bei frischen Tätowierungen die Gefahr eines Blowouts, also ein Verlaufen der Farbe in der Unterhaut", sagt Janusz. Zudem dient die Feuchtigkeitspflege dazu, Schorfbildung zu vermeiden. Das ist wichtig, denn durch eine Kruste auf dem Tattoo können sich Farbpigmente lösen und das Tattoo wird fleckig. Je nach Hauttyp sollten die frisch tätowierten Stellen 2-4 Mal am Tag eingecremt werden.

Nicht Kratzen: Ein Juckreiz ist bei Wunden ganz normal. Man sollte es jedoch unbedingt vermeiden, an dem frischen Tattoo zu kratzen, da es so beschädigt werden kann.

Keine Sonne: Sonne ist immer eine Belastung für die Haut. Sonnenstrahlen sollten nach dem Tätowieren 2-3 Wochen komplett gemieden werden. Durch die UV-Strahlen verblasst die frische Farbe und bei einem Sonnenbrand schält sich nicht nur die Haut, sondern auch das Tattoo ab.

Sauberkeit: Wie jede andere frische Wunde sollte auch die Tätowierung vor Schmutz und Schweiß geschützt werden. Bei der Reinigung des Tattoos sollte darauf geachtet werden, dass Produkte keine Parfümstoffe enthalten.

Die Pflege für ein langanhaltend schönes Tattoo

Bloß weil die Wunde verheilt ist, heißt das nicht, dass Sie die Pflege Ihres Tattoos im Stich lassen können. Wer ein dauerhaft bestechendes Tattoo haben möchte, sollte auch nach dem Heilungsprozess auf eine gute Hautpflege achten. Damit die Tätowierung nicht verblasst, ist es wichtig, die Haut mit einer ausreichenden Feuchtigkeitspflege vor dem Austrocknen zu bewahren. Außerdem sollte die Haut vor dem Hautalterungsprozess geschützt werden. Denn bekommt die Haut Falten, so verändert sich auch das Tattoo. Besonders wichtig ist deshalb der richtige Sonnenschutz: Dieser schützt die Haut nicht nur vor der Hautalterung, sondern auch vor dem Verblassen des Tattoos.

Die Verblassung des Tattoos durch Sonnenstrahlen erfolgt durch die Kombination von UV-A und UV-B Strahlen, hierbei gilt:

UV-B Strahlen dringen nur in die Epidermis (oberen Hautschicht) und sorgen dafür, dass die Haut Melanin bildet und dunkler wird. Diese Bräunung legt sich wie ein Farbfilter über die Tätowierung und lässt die Farbe somit blasser wirken. Dieser Effekt ist jedoch nur vorrübergehen

UV-A Strahlen hingegen schaffen es tiefer ins Gewebe, bis in die Dermis (Lederhaut) einzudringen. Auch hier befinden sich noch Farbpigmente der Tätowierung. Durch die UV-A Strahlen werden Kollagenverbindungen zerstört, Farbpigmente abgebaut und verschoben. Über die Jahre erscheint das Tattoo somit blasser und seine Konturen werden unschärfer.

"Um das Tattoo vor dem Verblassen zu schützen, wäre ein Mechanischer Schutz, sprich Kleidung natürlich am besten", sagt Janusz Hermann, "Wer aber ein Tattoo hat, möchte es in der Regel auch gerne zeigen. Vor einem Sonnenbad sollte somit in jedem Fall ein hoher Sonnenschutz aufgetragen werden. Gerade bei bunten Tattoos ist der richtige UV-Schutz wichtig, denn alle Farben reagieren unterschiedlich auf die Sonne. Helle Töne verblassen schneller als dunkle."

Auch wenn Sie also von Natur aus ein dunkler Typ sind und noch nie einen Sonnenbrand hatten, sollten Sie spätestens bei Ihren Tätowierungen mit dem Lichtschutz beginnen.